Медведєв злякався "пекельних санкцій" проти Росії після перемоги демократів у США

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв закликав Росію готуватися до "пекельних санкцій" з боку США. На його думку, приводом для їх запровадження може стати поразка республіканців на виборах до Конгресу.

Медведєв припускає, що після цього демократи посилять тиск на президента Дональда Трампа і навіть можуть пригрозити йому імпічментом. У такому разі, вважає російський політик, глава Білого дому може використати санкційний закон як своєрідний розмінний аргумент у боротьбі за збереження посади.

Медведєв побачив загрозу нових санкцій після виборів у США

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росії варто готуватися до жорстких обмежень з боку Сполучених Штатів після можливої поразки республіканців на виборах до Конгресу.

За його прогнозом, перемога демократів дасть їм змогу посилити тиск на президента Дональда Трампа. Ба більше, вони нібито можуть погрожувати йому імпічментом.

На цьому тлі Трамп, як вважає Медведєв, може вдатися до ухваленого у вересні закону покійного сенатора Ліндсі Грема.

"Введення "пекельних санкцій" може стати результатом торгу – рестрикції в обмін на відмову від імпічменту", – пояснив російський політик.

Які обмеження передбачає закон

Закон передбачає 100-відсоткові мита проти п'яти найбільших покупців російської нафти та газу, а також країн, які найбільше допомагають Москві обходити санкції.

Крім того, документ передбачає:

500-відсоткові мита на російський експорт до США;

обмеження проти банків;

обмеження для великих енергетичних компаній;

заходи проти російського тіньового флоту.

Чому санкції досі не запровадили

Заходи мали почати діяти не пізніше 18 жовтня. Однак Трамп відклав їх запровадження, пояснивши це тим, що таке рішення "відповідає національним інтересам США".

Тепер Медведєв пов'язує можливе посилення санкцій із результатами виборів до Конгресу та внутрішньополітичною боротьбою у США. Виходить, у Кремлі вже прораховують не лише наслідки американських виборів, а й те, як Трамп може торгуватися за власне політичне майбутнє.

Як завершилися проміжні вибори у США 3 листопада

Нагадаємо, у США відбулися проміжні вибори до Конгресу. І за прогнозами, і за даними підрахунків, Демократична партія здобуває більшість не лише у Палаті представників, а й у Сенаті.

Як повідомляв OBOZ.UA, після того, як республіканці зазнали катастрофічної поразки на проміжних виборах у США, Дональд Трамп вже замислився над тим, чи повинен міністр оборони Піт Гегсет залишитися на своїй посаді. Причому про це він навіть запитував своїх радників – як особисто, так і спілкуючись із ними телефоном.

Також Дональд Трамп визнав, що війна в Ірані вплинула на результати виборів і стала однією з причин поразки республіканців. За його словами, через конфлікт тимчасово зросли ціни на бензин. Однак він наголосив, що все одно ухвалив би рішення розпочати операцію проти Ірану, щоб не допустити появи в нього ядерної зброї.

А ще OBOZ.UA писав, попри нищівну поразку республіканців на проміжних виборах в США Дональд Трамп знову заговорив про нову бальну залу в Білому домі. Він розмріявся, як буде приймати у ній світових лідерів, зокрема очільників Китаю та Росії Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна.