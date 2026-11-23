Медведєв пригрозив ядерним ударом по Україні і назвав умову

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв пригрозив можливим превентивним ядерним ударом у разі передачі Україні ядерної зброї західними країнами. За його словами, Москва може вдатися до такого кроку, щоб нібито нейтралізувати потенційну загрозу.

Про це Медведєв написав у статті "Державний суверенітет і ядерна зброя: міжнародно-правові аспекти забезпечення національної безпеки", опублікованій у "Московському журналі міжнародного права". Йдеться як про відкриті, так і про таємні постачання ядерного озброєння Україні.

За яких умов Росія може застосувати ядерну зброю

У своїй статті Медведєв зазначив, що чинна редакція російських "Основ державної політики у сфері ядерного стримування" прямо не передбачає можливості превентивного застосування ядерної зброї. Однак, на його думку, за певних обставин Москва може вдатися до випереджувальних дій.

Водночас російський посадовець припустив, що передача Україні ядерного озброєння західними державами може стати підставою для відповідного рішення Москви. За його твердженням, це стосується як відкритих, так і таємних постачань.

"Постачання (відкриті або таємні) Заходом ядерної зброї київському режиму можуть змусити Росію ухвалити випереджувальне рішення для нейтралізації цієї небезпеки", – написав Медведєв.

При цьому заступник голови Радбезу РФ визнав, що перебіг війни проти України досі не створював обставин, які, на його думку, вимагали б застосування ядерної зброї.

"Очевидно, що досі розвиток подій під час української кризи не створював стану прямої необхідності використовувати ядерну зброю", – зазначив він.

Дмитро Медведєв. Джерело: росЗМІ

Попередні погрози та заяви Медведєва

Нагадаємо, Медведєв пригрозив ядерним ударом по Києву та ключових об'єктах НАТО. Він заявив, що військовий потенціал Росії нібито дозволяє завдати таких ударів, після яких від цілей залишиться лише "сіра ядерна пилюка". Водночас російський посадовець звинуватив Захід у нібито наближенні світу до ядерної катастрофи.

Крім того, Медведєв заперечив підготовку до нової хвилі мобілізації в Росії, назвавши відповідні повідомлення провокацією України. За його словами, потреби російської армії нібито повністю забезпечують контрактники та добровольці.

Як писав OBOZ.UA, Дмитро Медведєв пригрозив брати в заручники громадян західних країн для поповнення так званого "обмінного фонду". Він заявив, що росіянам у Європі нібито загрожують арешти незалежно від наявності віз чи інших гарантій.