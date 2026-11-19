"Меч Дамокла": Сі Цзіньпін заявив, що ядерну зброю слід повністю заборонити і знищити

У четвер, 19 листопада, під час тристоронньої зустрічі в китайському Шеньчжені полова КНР Сі Цзіньпін заявив про необхідність повної заборони та знищення ядерної зброї. Посадовець вважає її загрозою для всього людства.

Про це він сказав під час тристоронньої зустрічі з президентами США та Росії Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. Інформацію повідомило державне китайське агентство Xinhua.

Під час виступу китайський лідер наголосив, що ядерна зброя становить серйозну небезпеку для людства та потребує міжнародних зусиль для її ліквідації.

"Ядерна зброя – це меч Дамокла, що навис над людством. Її слід повністю заборонити та остаточно знищити, щоб зрештою створити світ без ядерної зброї", – заявив Сі Цзіньпін.

Ядерну війну неможливо виграти, а тому її необхідно не допустити за будь-яких обставин.

"Ядерну війну неможливо виграти, і її не можна вести", – сказав голова КНР.

Китай, США та Росія як держави, що відіграли ключову роль у перемозі у Другій світовій війні, мають спільну відповідальність за збереження міжнародного порядку, сформованого після 1945 року.

Окрім ядерного роззброєння, Сі Цзіньпін окреслив чотири принципи, яких, на його думку, мають дотримуватися великі держави у відносинах між собою. Йдеться про взаємну повагу, мирне співіснування, співпрацю заради спільної вигоди та діалог для врегулювання розбіжностей.

Зокрема, китайський лідер закликав поважати суверенітет і територіальну цілісність держав, їхній політичний устрій та шляхи розвитку. Він також виступив проти втручання у внутрішні справи інших країн.

"Правильна позиція – поважати одне одного, зберігати розбіжності та спільно розвиватися", – зазначив Сі Цзіньпін.

Говорячи про мирне співіснування, він заявив, що так звана пастка Фукідіда не є неминучою, а її подолання залежить від рішень провідних світових держав. Китай, Росія та США мають бути партнерами й друзями, а не вступати в конфронтацію.

Окремо Сі Цзіньпін звернув увагу на економічну співпрацю. Він закликав три країни відмовитися від логіки холодної війни, посилювати торговельні зв’язки та не допускати розриву економічних ланцюгів.

Також голова КНР наголосив на важливості постійного політичного діалогу між великими державами, створення механізмів кризової комунікації та запобігання ескалації конфліктів.

"Якщо не спілкуватися, підозри поширюватимуться, а невеликі тертя можуть перерости у великі конфлікти", – підсумував він.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що під час візиту російського диктатора Володимира Путіна до китайського Шеньчженя журналісти зафіксували на відео офіцера, який супроводжував його з "ядерною валізкою". Публічна демонстрація цього пристрою під час закордонної поїздки кремлівського ватажка відбулася вперше з жовтня 2023 року.