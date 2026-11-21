"Маємо скористатися моментом": Данія пропонує країнам ЄС обмежити видачу віз росіянам

Данія закликала країни Європейського Союзу посилити обмеження для громадян Росії після викриття ймовірного замаху на українського репера Kyivstoner, до підготовки якого, за даними данської влади, могли бути причетні російські спецслужби. Свої пропозиції Копенгаген представить на зустрічі послів ЄС у Брюсселі в понеділок, 23 листопада.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на документ, який Данія надіслала урядам країн Євросоюзу. Його зміст підтвердили двоє дипломатів. Увечері 21 листопада звернення також розіслали високопоставленим європейським дипломатам.

Зокрема, Данія пропонує припинити видачу росіянам туристичних віз, а також не визнавати паспорти РФ, які не містять біометричних даних, на всій території Шенгенської зони, що об'єднує 29 країн.

Крім того, Копенгаген закликає частіше видавати візи з обмеженою територією дії – вони не дозволяють подорожувати всією Шенгенською зоною. Окремо пропонується посилити правила в'їзду для чинних і колишніх російських військових, які брали участь у бойових діях.

"Ми повинні вжити конкретних заходів, які продемонструють силу та рішучість Європи", – йдеться у повідомленні.

У ноті також наголошується, що Євросоюз має скористатися сприятливим моментом для рішучих дій і замінити нинішню розрізнену систему національних обмежень єдиним підходом на рівні всього об'єднання.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила повну солідарність із Данією та іншими державами-членами, які стають мішенями російських гібридних атак. За її словами, найближчим часом ЄС представить "нову Європейську стратегію безпеки", яка має посилити готовність до загроз і спроможність їх стримувати.

Що відомо про замах на Kyivstoner

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що у Данії правоохоронці викрили ймовірну змову з метою вбивства українського репера Kyivstoner перед його концертом. У підготовці нападу підозрюють двох громадян країни, яких, за версією слідства, могла завербувати російська розвідка.

Чоловіків затримали незадовго до виступу артиста, запланованого на 25 вересня. Після цього концерт скасували. Під час судового засідання обидва підозрювані заперечили свою причетність до правопорушень. Загалом у межах розслідування під вартою перебувають четверо чоловіків, проте двох інших не підозрюють в участі у змові з метою вбивства репера.

Міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен заявив, що данська влада "абсолютно впевнена" у причетності російської розвідки до підготовки замаху. Він закликав інші країни ЄС наслідувати приклад Копенгагена та зазначив, що росіянам видаватимуть менше "непотрібних віз".

Водночас Расмуссен відкинув можливість розриву дипломатичних відносин із Росією. Він пояснив, що в умовах невизначеності та конфліктів важливо зберігати можливість діалогу.