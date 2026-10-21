Маск особисто наказав обмежити доступ України до Starshield: у WSJ розкрили мотив

Американський підприємець Ілон Маск нібито з власної ініціативи розпорядився скоротити можливості військового пакету супутникового зв'язку Starshield, що надається Україні. При цьому його дії могли не узгоджуватися заздалегідь із президентом США Дональдом Трампом.

Приводом для такого кроку стало роздратування Маска і Трампа, викликане ударами України по російських НПЗ. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських чиновників.

Причини обмеження зв’язку та реакція підприємця

Анонімні джерела розповіли, що Маску не сподобалися удари України по російських підприємствах паливно-енергетичного комплексу. У відповідь на ці атаки він розпорядився штучно знизити швидкість роботи супутникових терміналів на українській території.

При цьому інформація про те, чи проводилися попередні консультації з Білим домом, розходиться. Частина джерел стверджує, що Маск діяв повністю автономно без прямої вказівки з боку Трампа, а обговорення ситуації між ними відбулося вже після того, як рішення стало надбанням громадськості.

Координація SpaceX з Білим домом

Інші співрозмовники видання заявляють, що підприємець попередньо провів переговори з американськими політиками та особисто з Трампом, і лише потім запровадив обмеження.

Після того як українська сторона зафіксувала збої та обмеження в роботі сервісу, представники компанії SpaceX зв’язалися з Адміністрацією США. Метою контактів було вироблення єдиної позиції щодо ситуації, що склалася, та узгодження подальшої реакції.

Заяви Маска та Трампа

Засновник SpaceX Ілон Маск раніше заявляв, що рішення про використання StarShield ухвалюють військові США та президент країни. Він також наголошував, що комерційний супутниковий зв’язок не призначений для наступальних військових дій.

Президент США Дональд Трамп спростував причетність Вашингтона до обмеження роботи платформи. Держсекретар Марко Рубіо, зі свого боку, заявив, що StarShield нібито взагалі недоступний для України.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Сенаті США вимагають перевірити дії Міністерства оборони США та його голови Піта Хегсета через проблеми з системами супутникового зв’язку Starlink. Зокрема, йдеться про обмеження систем Starshield, з якими зіткнулися українські військові.