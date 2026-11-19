Маск назвав Революцію гідності "переворотом" і звинуватив США у причетності до повалення Януковича

Американський підприємець винахідник і мільярдер Ілон Маск назвав Революцію гідності в Україні державним переворотом і заявив про нібито причетність американських державних структур до зміни влади у 2014 році. Водночас бізнесмен визнав Росію агресором у контексті повномасштабного вторгнення, але закликав не ігнорувати загибель російських військових.

Про це Маск сказав в інтерв’ю The New York Times. Він коментуючи війну в Україні, політику США та власну роль у питаннях, пов’язаних із використанням Starlink.

Маск стверджує, що усунення Януковича відбулося за підтримки США, зокрема Державного департаменту та інших американських відомств. Без їхньої допомоги такі події не могли б відбутися, а самі дії Вашингтона він назвав агресивними.

"Це правда, що з точки зору вторгнення Росія є агресором, але також правдою є те, що ми, американці, організували державний переворот, щоб повалити демократично обраного проросійського президента України. Без допомоги Державного департаменту США та інших відомств цього б не сталося. Це, очевидно, є агресивним вчинком", – заявив бізнесмен.

Окремо Маск висловився про президента України Володимира Зеленського, заявивши, що той не завжди говорить правду. Він також пояснив свою позицію щодо Starlink, адже система є цивільною мережею, а не зброєю. Компанія обмежувала швидкість зв’язку через спроби України використовувати систему для наступальних операцій.

Водночас Маск заявив, що не хоче, аби його як приватну особу змушували ухвалювати рішення, від яких залежить життя людей, зокрема цивільних. Не вважає правильним покладати на нього відповідальність за такі наслідки.

Бізнесмен також розкритикував підхід, за якого Росію сприймають виключно як сторону, що заслуговує на осуд, а будь-які дії проти її військових автоматично виправдовують.

"Ви повинні мати емпатію не лише до українських хлопців, які гинуть, але й до російських, тому що вони призвані і примусово відправлені на цю лінію. Ніхто добровільно не йде на фронт лише для того, щоб загинути від удару безпілотника. Ці сини ніколи більше не побачать своїх батьків", – сказав Маск.

Під час інтерв’ю він також торкнувся американської внутрішньої політики. Мільярдер заявив, що не є прихильником руху MAGA та не підтримує сліпу відданість Республіканській партії. Він виступив за розподіл влади між різними політичними силами, щоб президентство, Сенат і Палата представників не контролювала одна партія.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що американський мільярдер Ілон Маск висловився щодо використання супутникової системи Starlink Україною для військових операцій із застосуванням безпілотників. Він наголосив, що Starlink є цивільною системою і не призначена для наступальних операцій, які призводять до загибелі людей.