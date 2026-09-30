Блог | "Магія бізнесу" замість тиску: США шукають спосіб повернутися до угод із Росією до завершення війни

Поки Україна чекає на потужні санкції США проти Росії, адміністрація Трампа випробовує іншу стратегію: послабити санкції проти РФ в обмін на звільнення політв’язнів – і відкрити шлях до бізнес-угод із Москвою ще до завершення війни, повідомляє The Atlantic.

Це має повернути Росію у світову економіку, розширити переговори з Кремлем за межі війни та відкрити американському бізнесу доступ до прибуткових угод щодо російських природних ресурсів. Крім цього, звільнення політв’язнів могло б посилити позиції Трампа в його прагненні здобути Нобелівську премію миру.

Автор цієї стратегії – спецпосланець США Джон Коул. Понад рік він випробовував її в Білорусі, де домігся звільнення сотень в’язнів, а США у відповідь послабили санкції проти режиму Лукашенка й почали просувати угоду про закупівлю білоруських калійних добрив. Тепер, за підтримки Трампа, Коул намагається повторити цей сценарій із Путіним.

Сам Коул пояснює це логікою поступових кроків: що більше взаємодії та компромісів, то ближче сторони до миру.

Для Києва ж зняття США санкцій проти РФ та бізнес з Москвою до завершення війни – неприйнятний варіант. Зеленський заявив, що намагатиметься не допустити послаблення санкцій проти Москви до завершення війни. Водночас, визнає президент, економіка Росії приблизно вдесятеро більша за українську, а протистояти її фінансовим ресурсам складно.

Американські перемовники півтора роки пропонують Путіну економічні вигоди як стимул до миру. Після візиту до Кремля зять Трампа Джаред Кушнер назвав майбутні "угоди про процвітання" – важливою частиною стратегії президента. За його словами, після припинення вогню "і Путін, і Зеленський мають бачити перспективу іноземних інвестицій та підвищення рівня життя". Це, на думку Кушнера, може зробити суспільства "більш зацікавленими в мирі".

Та поки що угоди, які мають заохотити Росію й Україну припинити війну, передусім обіцяють вигоди американському бізнесу. Українців непокоїть, що мирні переговори перетворюються на майданчик для просування комерційних інтересів США. Один із переговорників описав підхід американців так: "Вони вірять у магію бізнесу" – і сподіваються, що економічні угоди не дадуть Росії повернутися до мілітаризму після війни.

Ідею залучити питання політв’язнів до переговорів запропонував американцям російський дисидент і засновник "Нової газети" Дмитро Муратов, який таким чином сподівається звільнити російських вʼязнів.