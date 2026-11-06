Мафіозний "Карфаген" має бути зруйнований: Порошенко озвучив пакет змін від "ЄС" для подолання корупції

Новий корупційно-кримінальний скандал "Карфаген-2" шокував суспільство і західних союзників України. Якщо силові та правоохоронні структури не будуть реформовані відповідно до євроінтеграційних зобовʼязань, наша держава втратить шанс на членство в ЄС.

Про це у своєму відеозверненні сказав Петро Порошенко.

"Третій день ми слухаємо плівки НАБУ, і з кожним засіданням суду у справі "Карфаген" з’являються нові жахливі деталі. Від них холоне кров не менше, ніж від сирени. "Молотки чи кислота". Так, за версією слідства, обговорювали, як розправитися з людиною. Підприємцем, який був серед оборонців Маріуполя, пройшов російський полон, повернувся додому і наважився виступити проти їхнього бізнесу. Посеред Києва людині ламають кістки трубою. А ватажок угруповання, пов’язаного з наркокартелем "Хімпром", на записах говорить про співпрацю з офіцерами фсб. На п’ятому році війни. Тож давайте назвемо речі своїми іменами. Це вже не корупція. Це мафія. Мафіозна держава. І це новий етап, кардинально інший. Бо корупція краде. А мафія залякує, вбиває і ставить собі на службу тих, хто мав би її зупиняти. Мафії країна має боятися набагато більше, ніж корупції", – вважає пʼятий Президент.

"При цьому давайте будемо об’єктивними. У Службі безпеки є бойові підрозділи, які щодня б’ють ворога, ми ними пишаємося і з ними працюємо. У Національній поліції є чесні офіцери, які попри погрози закривали ці магазини і точки збуту. Але ті, хто кришував синдикат, не мають права називатися ні СБУ, ні поліцією. Це мафіозі. Це виродки і вбивці, якими б шевронами вони не прикривалися і в яких би кабінетах не сиділи. І те, що вони роками почувалися безкарними, створює дуже поганий і дуже небезпечний прецедент", – говорить Порошенко.

"Що ж головне ми маємо зрозуміти з цієї історії? Корупція під час війни давно перестала бути просто наживою. Її використовують для побудови абсолютної влади. Силові й правоохоронні органи спрямовують не на ворога, а на інші цілі: на журналістів, активістів, політиків. Тому країна має отримати відповіді на принципові запитання", – наголосив Порошенко.

- Як шахрайські кол-центри, наркоторгівля і тіньові схеми роками працювали на очах у всіх силових органів? Чому синдикат знав про обшуки заздалегідь? Чому за людьми стежили через державні бази і камери "Безпечного міста"?

- Чому силові органи замість ворога спрямовують на громадських активістів, журналістів, опозиційні політичні партії, лідерів опозиції і телеграм-канали? Спецслужба воюючої країни має ловити російських агентів, а не заробляти на кришуванні.

- Чому перші особи держави досі мовчать про історію, від якої країну трусить вже третій день? І чому люди не побачили її ні в телемарафоні, ні у великих телеграм-каналах?

"У країні, де створено систему цензури, змінювати систему набагато важче. Але не змінювати її вже неможливо. Бо це не історія про кількох перевертнів, як декому здається. Це історія про модель влади, у якій силовиків призначають за лояльністю, а не за конкурсом. Генеральний прокурор, призначений цією владою за старою системою, пішов у відставку після того, як злочинну схему, за версією слідства, викрили просто в його Офісі. І сьогодні генпрокуратуру мав би очолювати прокурор, обраний на конкурсі", – переконаний лідер опозиції.

"Змінити ситуацію може лише дієва система стримувань і противаг. Коли парламент має реальні контрольні функції, а влада йому підзвітна, – це і є ознака демократії. Щойно у США відбулися вибори, чесні й об’єктивні, і американська демократія вкотре пройшла тест на ефективність: її інституції працюють, хто б не був при владі. Ми розраховуємо на підтримку і демократів, і республіканців, бо підтримка України не має партійного кольору. І нам самим варто повчитися в американців. Бо коли парламент перетворюється на опереткове прикриття авторитаризму, а уряд повністю позбавлений суб’єктності, влада отримує величезні повноваження. Але хочу нагадати: такі повноваження завжди тягнуть за собою персональну відповідальність. І жодними відосиками від неї увагу не відволікти", – зазначає Порошенко.

"А тепер про те, що спрацювало. Цю схему вивели на чисту воду НАБУ і САП. Інституції, які наша команда створювала з нуля одразу після Революції Гідності, разом із громадськими активістами і всім громадянським суспільством. В їхню основу ми заклали дуже просту ідею: той, хто розслідує, не має залежати від тих, кого розслідують. Ця ідея довела, що працює", – констатує пʼятий Президент.

"Дві тисячі років тому римський сенатор Катон закінчував кожну свою промову словами: "Карфаген має бути зруйнований". Сьогодні я кажу те саме. Цей мафіозний Карфаген точно має бути зруйнований", – наголосив Порошенко.

"Я щойно повернувся з Брюсселя, і там був оприлюднений Звіт про розширення. Там ми мали зустрічі з Єврокомісарами, зустрічі в Європарламенті. І там нам намагалися довести дві речі. Перша: ніхто не дозволить уникнути оновлення Генпрокуратури, Служби безпеки і Державного бюро розслідувань з обовʼязковою участю в конкурсах авторитетних міжнародних експертів. І друга. Якщо влада намагатиметься бути хитрішою, єдиним результатом стане зупинка євроінтеграції. Цього ми точно не можемо допустити. Молдова блискуче виконує свою домашню роботу, і Україну можуть просто відчепити від молдовського європейського локомотива", – застерігає лідер "ЄС".

"Скажіть мені, чому українці мають розплачуватися за таку організацію влади? Ви навіть не уявляєте, якої шкоди це завдає іміджу країни в Європі і у світі. Це вода на млин росії і всіх, хто роками твердить, що Україна – корумпована країна, в якій всі крадуть усе. Не всі – а влада. Тому наступного тижня "Європейська Солідарність" внесе до Верховної Ради пакет змін. Це наші пропозиції щодо того, що треба зробити, аби змінити ситуацію", – повідомив лідер партії.

"Перше – оновлення ДБР. Державне бюро розслідувань створювали саме для того, щоб розслідувати злочини правоохоронців. Якщо захисник Маріуполя, якому погрожують кислотою, просить про допомогу і не отримує відповіді, система зламана. Тому ми пропонуємо обрати нового директора за конкурсом із вирішальним голосом міжнародних експертів, провести переатестацію всього керівного складу і незалежний зовнішній аудит Бюро", – говорить Порошенко.

"Друге – новий підхід до призначення Генерального прокурора. Ми повертаємо конкурси. Відкритий відбір і комісія, у якій вирішальний голос мають міжнародні експерти, довели свою ефективність, коли були обрані керівників НАБУ і САП. Чіткий строк повноважень, вичерпний перелік підстав для звільнення і жодних "виконувачів обов’язків" на невизначений час", – зазначає Петро Порошенко.

"Третє – реформа Служби безпеки. СБУ має займатися російськими агентами: контррозвідкою, боротьбою з тероризмом, захистом державної таємниці. Економічні та корупційні справи після створення НАБУ неефективної тримати в СБУ. Над Службою має бути реальний цивільний парламентський контроль, а її внутрішню безпеку має перевіряти не сама служба", – переконаний пʼятий Президент.

"Четверте – захист людей. Повний аудит доступу до державних баз і камер: хто, коли і навіщо дивився. Державна охорона для журналістів, активістів і ветеранів, яким погрожують через їхню принципову позицію. П’яте – відповідальність перед парламентом. Тимчасова слідча комісія у справі "Карфаген" має бути негайно створена. Керівники силових органів мають прийти до сесійної зали і публічно відповісти перед усією країною", – сказав Порошенко.

"Україні потрібні справжні незалежні інституції і професійне управління. Ці інституції мають бути під контролем громадянського суспільства і незалежної журналістики. Без стримувань і противаг, без демократичної європейської моделі Україна приречена. Авторитарна модель уже показала, чого вона варта. Вона не здатна допомогти країні вистояти у війні. Навпаки, сьогодні вона руйнує стійкість українців зсередини. А стійкість тримається на довірі: на впевненості, що держава на твоєму боці, а не на боці тих, хто тебе грабує, залякує і калічить", – пояснює Петро Порошенко.

"Ворог б’є по нашій енергетиці ззовні. Ми не маємо права дозволити, щоб довіру до держави знищували зсередини ті, хто мав би її захищати. Україна заслужила на справедливість. І на зміни", – говорить Порошенко.