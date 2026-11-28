Мадяр заявив, що засідання Євроради щодо фіндопомоги Україні "було марним": коли наступне

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр назвав засідання Європейської ради, яке відбулося 26 листопада в Брюсселі, "абсолютно марним". За його словами, учасники саміту не змогли домовитися щодо семирічного бюджету Євросоюзу та фінансової допомоги Україні. Наступну зустріч лідери країн ЄС запланували на 16 грудня.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного з посиланням на заяву угорського прем'єра. Мадяр розповів, що ще до початку засідання попередив голову Європейської ради Антоніу Кошту про відсутність перспектив для компромісу.

"Коли ми отримали останню пропозицію щодо семирічного бюджету від голови Євроради Антоніу Кошти, я написав йому в SMS, що ця зустріч, імовірно, не матиме великого сенсу, оскільки розбіжності між державами-членами щодо нових пропозицій такі великі, що компромісу не буде. Так і сталося", – сказав Мадяр.

Розбіжності між країнами

Головною темою саміту став довгостроковий бюджет Європейського Союзу на 2028–2034 роки. Лідери країн ЄС не змогли досягти згоди щодо його параметрів.

За словами угорського прем'єра, під час засідання виникли розбіжності навіть щодо підсумків обговорення. Зокрема, кілька держав не погодилися з оцінкою голови Європейської ради щодо позицій учасників зустрічі.

"О чверть на першу ночі голова Ради спробував підбити підсумки щодо семирічного бюджету, після чого кілька держав-членів – Італія, Данія, Угорщина та ще низка країн – попросили пана голову не робити висновків, оскільки ніхто в залі не погоджувався з його баченням того, що відбувалося і якими є позиції держав-членів", – розповів Мадяр.

Допомога Україні

Окремою темою обговорення стала фінансова підтримка України. Президент Європейської ради Антоніу Кошта повідомив, що пропозицію Єврокомісії про додаткову позику Україні підтримали 24 країни ЄС.

За його словами, Європейська рада повернеться до цього питання в грудні. Водночас остаточного рішення під час листопадового саміту лідери не ухвалили.

Учасники засідання домовилися продовжити обговорення 16 грудня у Брюсселі. Тоді вони знову розглянуть питання довгострокового бюджету Євросоюзу та фінансування України.

"Ми домовилися, що 16 грудня знову зберемося тут, у Брюсселі, і продовжимо", – заявив угорський прем'єр.

Нагадаємо, вчора 27 листопада Євросоюз не зміг дійти згоди щодо механізму надання Україні додаткового фінансування на 2027 рік. На позачерговому саміті в Брюсселі 26 листопада пропозицію Єврокомісії про кредит на 45 млрд євро підтримали 24 із 27 держав-членів.

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