Мадяр заявив, що вступ України в ЄС може тривати 15-20 років. Відео

Переговори про вступ України до Європейського Союзу можуть тривати 15–20 років, а конкретної дати приєднання до об'єднання наразі немає. Водночас Угорщина наполягає на повноцінному членстві країн-кандидатів після виконання всіх необхідних вимог.

Про це прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив журналістам перед початком саміту ЄС у Брюсселі 15 жовтня. Відеозапис його виступу оприлюднено на сайті Європейської комісії.

Зустріч Мадяра з президентом України Володимиром Зеленським запланована на ранок 16 жовтня в будівлі Ради ЄС. На розмову відведено приблизно 10–15 хвилин. Політики мають обговорити результати переговорів останніх місяців і виконання домовленостей між Києвом і Будапештом.

Мадяр наголосив, що конкретних термінів вступу України до Євросоюзу наразі немає.

"Такої цільової дати не існує", – заявив угорський прем'єр.

Він пояснив, що Угорщина підтримує повноцінне членство в ЄС за умови виконання країнами-кандидатами всіх необхідних вимог. Як приклад Мадяр навів держави Західних Балкан, деякі з яких ведуть переговори про вступ уже близько 15 років, але досі не стали членами Євросоюзу.

"Ми віримо в повноцінне, справжнє членство, але цей процес може тривати 15 чи 20 років", – зазначив він.

Глава угорського уряду також виступив проти тимчасового, часткового чи паралельного членства в Євросоюзі. Він наголосив, що країни-кандидати мають отримувати повноправний статус лише після виконання всіх необхідних вимог.

Що Мадяр сказав про права угорців на Закарпатті

Мадяр також прокоментував переговори щодо прав угорської національної меншини на Закарпатті. За його словами, протягом останніх тижнів Україні та Угорщині вдалося досягти прогресу в питаннях освіти, використання угорської мови й адміністративних процедур.

Будапешт вимагав від Києва відповідних гарантій і, як зазначив угорський прем'єр, схоже, отримав їх. Водночас він зауважив, що остаточно оцінити домовленості можна буде лише після їх практичного впровадження.

Мадяр висловив сподівання, що зустріч із Зеленським започаткує новий етап у двосторонніх відносинах. Також він запропонував у майбутньому зустрітися в Береговому на Закарпатті, де проживає значна угорська громада, і спільно відкрити установу, відремонтовану коштом Угорщини.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 7 жовтня Угорщина дала згоду на подальше просування України до ЄС за двома кластерами – "Внутрішній ринок" і "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання". Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що угорська сторона погодила відповідні переговорні позиції на рівні COREPER. До цього Будапешт кілька місяців блокував переговори за цими напрямами.

12 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №16119, який стосується права на освіту мовами національних меншин і корінних народів України. Його підтримали 266 народних депутатів. Документ передбачає можливість навчання рідною мовою поряд із державною для представників національних меншин, мови яких є офіційними мовами ЄС.

13 жовтня Євросоюз офіційно підтвердив відкриття переговорів з Україною за другим і третім кластерами. Вони охоплюють 17 переговорних розділів, зокрема питання внутрішнього ринку, конкурентоспроможності та інклюзивного зростання.