Мадяр оголосив про поїздку на Закарпаття для зустрічі з угорською громадою: що відомо

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що найближчим часом відвідає Закарпаття, де планує особисто зустрітися з місцевою угорською громадою та передати їй послання підтримки від Угорщини. Він також висловив солідарність з Україною, назвав Росію агресором, а українців – жертвами російської війни.

Про це Мадяр оголосив під час виступу в парламенті. Його слова цитує угорське видання Telex.

Мадяр хоче особисто зустрітися з угорцями Закарпаття

Під час виступу в Національній асамблеї Угорщини Петер Мадяр заявив, що планує відвідати Закарпаття вже як прем’єр-міністр.

Він нагадав, що у 2024 році вже відвідував Закарпаття та Київ, але тоді він ще не очолював уряд, а разом зі своєю командою привозив гуманітарну допомогу.

"З 2015 року жоден обраний прем’єр-міністр Угорщини не відвідував Закарпаття. Це незабаром зміниться. Після 2024 року я повернуся до Закарпаття вже як обраний прем’єр-міністр Угорщини і особисто передам послання підтримки від материнської країни", – сказав він.

Він також різко розкритикував свого попередника Віктора Орбана за те, що той від початку повномасштабної війни так і не відвідав Закарпаття.

"Те, що Віктор Орбан з моменту початку війни не встиг поїхати на Закарпаття, – це злочин", – заявив угорський прем’єр.

Коли саме відбудеться його новий візит, Мадяр не уточнив. Також він не повідомив, чи планує під час поїздки зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

У цій війні Росія – агресор, а Україна – жертва

Окремо під час виступу Мадяр згадав російську атаку на Закарпаття 17 листопада. За його словами, російські безпілотники атакували регіон трьома хвилями, а один із дронів упав неподалік залізничного вокзалу в Мукачеві.

Ця подія нагадала прем’єр-міністру історію його родини. Він розповів, що його дід у дитинстві разом із сім’єю був змушений утекти з Мукачева до Дебрецена у 1944 році після вторгнення радянських військ.

Мадяр висловив співчуття українцям і наголосив на відповідальності Росії за війну.

"Звідси, з угорської Національної асамблеї, я хотів би висловити свою солідарність з жителями Закарпаття та всім українським народом, який вже п’ять років веде нелюдську боротьбу за виживання", – сказав він.

Водночас угорський прем’єр додав, що хотів би чітко зазначити, хто є стороною, що розв’язала війну, а хто від неї потерпає.

"У цій війні Росія – агресор, а Україна – жертва", – заявив Мадяр.

Мадяр розкритикував реакцію однопартійців Орбана

Слова Мадяра про відповідальність Росії підтримали оплесками депутати його партії "Тиса". Натомість представники колишньої керівної партії "Фідес", Християнсько-демократичної народної партії (KDNP) та "Нашої Батьківщини" не аплодували.

Мадяр розкритикував таку реакцію парламентарів. Він також нагадав про неоднозначну заяву партії "Фідес", яку та оприлюднила після російського обстрілу Закарпаття. У ній однопартійці Віктора Орбана натякали, що відповідальність за атаки на регіон нібито лежить на самому Мадярі.

У відповідь угорський прем’єр наголосив, що відповідальність за російські удари по Закарпаттю несуть виключно росіяни.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше Мадяр запропонував Зеленському зустрітися на Закарпатті. Прем’єр-міністр Угорщини зазначив, що запропонував президенту України провести переговори в Береговому.