Мадяр анонсував першу зустріч із Зеленським у Брюсселі: коли вона відбудеться
Володимир Зеленський і Петер...
Розгорнути
Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр і президент України Володимир Зеленський вперше проведуть офіційну зустріч. Вона має відбутися в Брюсселі (Бельгія) 16 жовтня, в останній день саміту лідерів Європейського Союзу.
Про свої плани очільник угорського уряду повідомив 14 жовтня на сторінці у Facebook. Він повідомив, що вирушає на саміт ЄС.
"У п'ятницю вранці відбудеться моя перша офіційна зустріч віч-на-віч із президентом України", – написав політик.
Також Мадяр хоче взяти участь у перемовинах із прем'єрами країн Вишеградської четвірки; зустрічі з представниками Європейської народної партії; консультаціях щодо політики згуртування, скликаних прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.
За словами Мадяра, на порядку денному – подальше посилення захисту зовнішніх кордонів Європи, вирішення енергетичної кризи та схвалення семирічного бюджету Євросоюзу.
Петер Мадяр показав фото на...
Джерело: Facebook Péter Magyar
Розгорнути
Повний текст допису (мовою оригіналу).
Джерело: Скриншот Facebook Péter Magyar
Реакція Києва
У Міністерстві закордонних справ України ввечері 14 жовтня заявили, що наша сторона "готова до такої зустрічі".
"Потрібно погодити час, є графік президента України, але якщо погодимо час і місце, то відбудеться", – сказав очільник МЗС Андрій Сибіга про майбутні перемовини Зеленського й Мадяра.
Коментар очільника дипломати...
Розгорнути
Як писав OBOZ.UA, раніше Київ пропонував організувати зустріч лідерів України й Угорщини. У вересні у МЗС повідомляли, що передали Будапешту нову пропозицію щодо місця та дати й розраховують на переговори.
Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!