"Лише український народ може обирати свого лідера": Франція підтвердила підтримку Зеленського і України

Франція продовжить підтримувати Україну в протистоянні російській агресії та виступатиме за посилення санкційного тиску на Москву. Водночас питання, хто має очолювати українську державу, можуть вирішувати виключно її громадяни, а чинний президент Володимир Зеленський заслуговує на повагу за свою роль у боротьбі проти вторгнення РФ.

Про це заявив міністр економіки та фінансів Франції Ролан Лескюр в ефірі France Inter. Так він відповів на запитання щодо можливої домовленості США з Росією стосовно дизельного пального та заяви американського президента Дональда Трампа про необхідність зміни українського лідера.

Франція не відмовиться від підтримки України

Лескюр запевнив, що Париж не має наміру змінювати свою позицію щодо допомоги Києву. За його словами, на запланованій зустрічі європейських міністрів закордонних справ обговорюватимуть подальше розширення обмежень проти Росії.

"Я можу сказати вам ось що – ми Україну не зрадимо. Завтра відбудеться зустріч європейських міністрів закордонних справ, на якій розглядатимуть розширення санкцій проти Росії. Сьогодні ми прагнемо посилювати санкції, а не послаблювати їх. Ми були поруч з Україною від самого початку й залишимося до кінця", – наголосив міністр.

Окремо французький урядовець висловився на підтримку Володимира Зеленського, назвавши його справжнім героєм, завдяки якому Україна продовжує протистояти російському вторгненню.

Він підкреслив, що право визначати майбутнє країни та обирати президента належить українцям, а будь-яка зміна влади має відбуватися відповідно до демократичних процедур.

"Лише український народ може обирати свого лідера. Якщо одного дня він захоче змінити лідера, то зробить це за демократичними правилами. Але сьогодні Володимир Зеленський – президент України. І він видатний президент", – заявив Лескюр.

Допомога Україні напередодні зими

Міністр також звернув увагу на ситуацію навколо ударів по енергетичних об'єктах. Він нагадав, що Україна висловлювала готовність припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, якщо Москва зі свого боку відмовиться від обстрілів української енергетичної інфраструктури.

За словами Лескюра, напередодні холодного сезону особливого значення набуває здатність міжнародних партнерів забезпечити захист України.

"Ми стоїмо на порозі зими. Ми знаємо, якими суворими бувають зими в Україні. Тож питання сьогодні в тому, чи здатні ми захистити Україну", – зазначив він.

Крім того, французький міністр повідомив, що під час щорічних зустрічей Міжнародного валютного фонду та Світового банку в Бангкоку працюватиме над збільшенням підтримки України. Серед пріоритетів він назвав відновлення об'єкта в Чорнобилі, який зазнав пошкоджень унаслідок російського удару.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україні час обрати нового лідера, звинувативши Володимира Зеленського в небажанні завершувати війну. Американський президент також розкритикував українські удари по російських нафтопереробних заводах.

Як писав OBOZ.UA, Володимир Зеленський заявив, що Україна готова провести вибори за умови повного припинення вогню на 60 днів. Він наголосив, що рішення про те, хто очолюватиме державу, мають ухвалювати самі українці, а також запропонував взаємно припинити удари по енергетичній інфраструктурі України та Росії.