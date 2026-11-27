Блог | Лукашенко – про демократію й про Росію в Монголію, а КНДР – вже проти РФ

1. Директор Білорусі неочікувано висловився щодо президента України в інтерв’ю французькому журналові Le Point.

Пряма мова:

"В нього демократія. В нього в руках немає тієї влади, яка потрібна. Я в лапки беру демократію. Ось ця "демократія", що до війни довела".

[До речі – з того ж його інтерв’ю російськомовній француженці:

"Ми з Володею Зеленським могли б сісти й прилетіти до Москви. Удвох. Я, як гарант його безпеки, міг би з ним сісти й прилетіти до Москви.

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Не погодиться – нехай воює. Нехай сам вирушає на фронт з автоматом і воює. Війна триває, її треба зупинити. І ми могли б домовитися.

В будь-якому разі ми втрьох визначимо, яким буде наше майбутнє – України, Білорусі та Росії. Ми – три слов’янські народи. Наша роль буде головною. Тут, у цьому регіоні, три головні слов’янські народи історично й зараз вирішуватимуть, як жити далі".]

А ще відомий фахівець із питань демократії добре знається й на історії.

Тож нещодавна інша заява:

"І сьогодні говорити про те, що ось ці землі з давніх-давен були російськими… Колись вони були російськими. Так само й російські землі, якщо глибше подивитися, колись були монголо-татарськими. Пам’ятаєте? Тоді, мабуть, треба всю Росію віддати кому, Монголії?" – сказав [не виходячи зі шпагату] Лукашенко.

Трохи відволікся на ліричний відступ.

У мордорській парадигмі "мужик" завжди був не ціллю, а засобом.

В Україні ж – попри все – інакше. Саме це й тягне нас до Європи, а не в Китай, де Росія й помре.

Так от, щиро вважаю, що й Білорусь до нас ментально ближче.

[Як, між іншим, і напівукраїнський – якщо правильно рахувати! – Ізраїль, країни Балтії чи "Закавказзя", в якому, до речі, варварське ЗА – це відносно Центру Московського Всесвіту].

Тому в Білорусі навіть мерзомерзотний Лукашенко, яким би не був, ніколи не казав про необхідність жертв заради якоїсь спільної ідеї, та й демократію він лає [як, нагадаю, і я!] саме за те, що вона сприяє війні.

В "Монголію" [це він делікатно] не хоче, а ще додам, що й корупції там практично немає.

Щоправда, подолав він її вельми специфічно [корупціонери по черзі стали зникати, а на запити від Цивілізації – де, мовляв, люди, без суду, мовляв, і слідства, гарант радісно відповідав, що їм усім не сторож].

Так, зрозуміло, він самопроголошений диктатор, але на тлі Тихановської, яка не може порозумітися навіть із власним супругом, якого свого часу замінила в політиці, – виглядає ненабагато гірше, й путіна водить за носа вельми кваліфіковано.

А якби ще ми свого часу менше туди лізли [разом із Цивілізацією]на вимогу особисто Байдена заради говнястого Протасевича [якого після нашумілої історії з посадкою літака швидко звільнили й який зараз там працює на державному телебаченні!], то й акробатично боротися з мордором Лукашенкові було би легше, в тому числі й у лютому-2022 [власна думка].

2. Ну а КНДР тим часом несподівано запровадила санкції проти РФ – це вже "міжмордорське".

Так, доки Україна наполегливо псувала стосунки з Кореєю Південною, Росія встигла помітно посваритися з Північною.

Як повідомляють, напруга між ними виникла ще в жовтні – після заяви підлавровського Руденка про те, що РФ[яка взагалі полюбляє всюди втручатись]в майбутньому сприятиме деескалації відносин між двома Кореями.

Тож тепер запроваджені КНДР "санкції" проти Мордора зокрема включають призупинення: постачання балістичних ракет KN-23, а також чергової партії артилерійських боєприпасів.

Головне ж – Північна Корея активно гальмує реалізацію російського запиту щодо [надсуттєвого] збільшення чисельності її військового контингенту на території РФ з 8,5 до 50 тисяч…