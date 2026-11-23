Ле Пен відмовилася від запрошення Зеленського відвідати Київ: як вона це пояснила

Лідерка французької ультраправої партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен відмовилася від запрошення президента України Володимира Зеленського відвідати Київ. Політикиня пояснила своє рішення наміром не здійснювати закордонних поїздок упродовж президентської кампанії.

Про це Ле Пен заявила в інтерв’ю французькому виданню Le Figaro. Вона вирішила зосередитися на передвиборчій кампанії у Франції та не планує виїжджати за кордон.

Таке рішення відрізняється від її поведінки під час попередньої президентської кампанії 2017 року, коли вона відвідувала Москву та зустрічалася з президентом Росії Володимиром Путіним у Кремлі.

Ле Пен повідомила, що відмовилася від закордонних поїздок незалежно від їхнього напрямку, тобто її рішення не пов’язане виключно із запрошенням української сторони.

Політикиня наразі зосереджена на боротьбі за президентське крісло у Франції.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що лідерка французької ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен підтвердила, що в разі обрання президенткою Франція припинить надавати Україні фінансову допомогу. Водночас вона заявила, що Париж виконає вже взяті на себе зобов'язання, а також продовжить підтримку Києва в інших формах.