"Лавров буде змушений долучитися": Вадефуль порушить питання припинення війни Росії проти України на зустрічі G20

На міністерській зустрічі G20, яка відбудеться 30-31 жовтня 2026 року в Атланті, США, буде й делегація країни-агресорки Росії. Її очолить міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Своєю чергою міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль на цій зустрічі наполягатиме на припиненні російської агресивної війни проти України та зверне увагу на її глобальні наслідки. І Лавров "буде змушений долучитися" до дискусії з цього приводу.

Принаймні, так вважають в уряді Німеччини. Про плани Вадефуля в Атланті повідомив речник МЗС ФРН Мартін Гізе під час урядового брифінгу 28 жовтня.

Лавров буде змушений долучитися

"На цій зустрічі міністр закордонних справ Вадефуль, звісно, також наполягатиме на припиненні російської агресивної війни проти України та вкаже на глобальні наслідки дедалі більш агресивних дій Росії. Війна Росії має, наприклад, руйнівні наслідки для постачання зерна в усьому світі, насамперед на Глобальному Півдні", – зазначив представник німецького МЗС.

Мартін Гізе підтвердив участь російського міністра закордонних справ в зустрічі в Атланті.

"Це означає, що міністр закордонних справ Лавров, який, вочевидь, також братиме участь, муситиме долучитися до цієї дискусії", – вважає Гізе.

Загалом, за його словами, на зустрічі міністрів закордонних справ G20 в Атланті обговорюватимуться "геополітична напруженість, енергетика та ланцюги постачання".

Що передувало

В Росії вже також підтвердили участь Лаврова в зустрічі в Атланті. Представниця російського МЗС Захарова стверджує, що делегація країни-агресорки "використає зустріч для просування ідей" щодо "багатополярного світу" та обговорення геополітичних і економічних питань.

Ця зустріч міністрів закордонних справ передує грудневому саміту лідерів G20, який США планують прийняти у Флориді. Американський лідер Дональд Трамп вже кілька разів підтвердив, що хоче побачити на грудневому саміті ватажка Кремля Путіна.

Як повідомляв OBOZ.UA, президент України Володимир Зеленський заявив про готовність приїхати на грудневий саміт G20 та зустрітися там з російським диктатором.