Блог | Київ і Харків – це новий Афганістан, бо людський ресурс – лайно, крім, звісно, Трампа

1. В ООН [хоч на щось здатна] повідомили, що протягом січня-серпня цього року через агресію РФ загинули чи зазнали поранень понад 15 тисяч цивільних українців.

[Стільки ж увесь СРСР зазнав втрат – але безповоротних – за всю афганську війну.]

В середньому щотижня Росія вбивала та калічила близько 400 цивільних мешканців України – це на 55% більше, ніж минулоріч.

[2. Знаний політолог-сходознавець:

"Мета Москви сформульована відкрито. Це "історична єдність", "денацифікація",

<> територія для Кремля не мета, а інструмент. Поступка нею не закриває конфлікт. Вона переносить лінію фронту і ЗМЕНШУЄ РЕСУРС того, хто опирається".

Жодним чином не сперечаючись із відомим фахівцем з близькосхідних питань (який нещодавно перетнув пенсійну межу й відтепер не підлягає призову до ЗСУ не тільки як цінний знавець івриту, але й як пенсіонер):

"історична єдність" це дійсно дуже погано, й тому проти неї справді треба відчайдушно воювати до останнього [бусифікованого чи цивільного] українця (тож недарма саме вона цілком доречно стоїть в нього першою),

лише тільки додам, що, на жаль, величезні людські втрати (а також тотальна руйнація всього, що залишилось в Україні)

теж є деякою мірою певним ЗМЕНШЕННЯМ РЕСУРСУ країни, що опирається "денацифікації",

хоч, ясна річ, і не настільки важливим, ніж збереження серця нації – випаленої донбаської землі(адже "баби ще народять").]

3. А ось чим у цей час зайнятий Його Американська Величність І Велична Велич.

За словами Трампа:

в разі перемоги демократів на листопадневих виборах США опиняться в економічній кризі, подібній до тієї, що сталася в 1929 році;

власне демократи є "купою дурних негідників";

в нього ж особисто – дуже високий інтелект,

один із найвищих світових IQ,

й він знає про все більше за будь-кого в світі.