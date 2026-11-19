Китай, Росія і США уклали "мирну декларацію" без згадки про війни в Україні й Ірані: про що в ній йдеться

За результатами тристоронньої зустрічі на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) лідери США, КНР і РФ Дональд Трамп, Сі Цзіньпін та Володимир Путін узгодили коротку спільну декларацію. Про війни в Україні й Ірані, які почали двоє учасників перемовин, у документі не згадується.

Текст був опублікований 19 листопада пресслужбами лідерів, зокрема на сайті Білого дому. Декларація складається всього з чотирьох пунктів.

"Глави держав провели поглиблений обмін думками щодо поточної міжнародної ситуації та висловили свою відданість підтримці стратегічної стабільності й міжнародної безпеки", – йдеться в повідомленні.

1. Необхідність реформування ООН

Сполучені Штати, Китай і Росія, будучи постійними членами Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, "зобов'язалися реформувати" ООН для ефективнішого реагування на глобальні виклики.

У коментарі The Guardian Юнь Сун, старша наукова співробітниця американського аналітичного Центру Стімсона, заявила, що ООН – це улюблена тема Пекіна. Вона порушується в декларації першою, тож це показує, як Китай "демонструє свою дипломатичну мускулатуру".

"КНР здатний встановити порядок денний і результати відповідно до своїх пріоритетів... і змусити інші великі держави прийняти їх", – прокоментувала аналітикиня.

2. Збільшення виробництва нафтопродуктів

Три держави запланували наростити "виробництво та постачання продуктів переробки нафти на благо всіх народів". Також вони підтвердили важливість стабільних потоків енергії.

Шань Го, співзасновниця аналітичної та консалтингової компанії Hutong Research, що базується в Шанхаї, назвала цей пункт важливим.

"Тепер подивимося, чи скасують Сполучені Штати свої санкції", – сказала вона журналістам.

3. Критика МКС

Сторони наголосили на першочерговості "принципу державної згоди та поваги до імунітету державних посадових осіб". "Міжнародний кримінальний суд та інші подібні органи не повинні зловживати своєю юрисдикцією", – ідеться в спільній заяві.

Нагадаємо, що кремлівський диктатор перебуває під ордером на арешт, виданим МКС, тому цей пункт посилює враження, що Путін непогано впорався із самітом.

Професор Вільям Херст із Центру геополітики Кембриджського університету вважає, що це "не був момент Ялти 2.0", але все ж це була "солідна публічна демонстрація постійної актуальності й могутності Росії – і Путіна".

"Це ще один приклад того, як Путін розігрує погану карту з максимальним ефектом", – зазначив Херст.

4. Діалог про зменшення ризиків ядерної війни

Лідери підтвердили, що ядерну війну неможливо виграти і ніколи не можна розпочинати. Сполучені Штати, Китай і Росія "проведуть діалог щодо зменшення ядерних ризиків і запобігання розповсюдженню ЯЗ".

Деякі аналітики сподівалися, що на переговорах між трьома найбільшими ядерними державами світу буде порушуватись тема скорочення ядерних озброєнь. Пекін раніше відхиляв спроби Вашингтона приєднатися до дискусії, посилаючись на більші арсенали США та РФ. Попри це, під час промови у четвер Сі Цзіньпін закликав до "повної заборони й ретельного знищення ядерної зброї з часом, щоб світ звільнився від неї".

Що стосується формулювання в декларації, то воно фактично повторює заклики, що публікувалися раніше п'ятьма постійними членами Радбезу ООН, до яких входять також Франція та Велика Британія.

Чому про війни в Україні й Ірані не згадується?

Перемовини в китайському Шеньчжені на полях саміту АТЕС тривали близько 1 години 20 хвилин. Після них Путін заявив, що вони з колегами провели "вільну розмову" і тепер досягли "взаєморозуміння".

Аналітики пояснили, що головне значення зустрічі полягає навіть не у її результатах. "Загалом, схоже, що досягнуто дуже мало суттєвих результатів... Цей саміт, схоже, був зосереджений виключно на символіці та престижі", – вважає професор Вільям Херст.

Зрештою, відсутність проривів може влаштувати Китай, який не має бажання виходити за межі своєї ролі організатора.

"Пекін мало зацікавлений у тому, щоб брати на себе дипломатичні ризики, пов’язані з посередництвом у досягненні фактичної мирної угоди в Україні або врегулюванням конфлікту з Іраном. Це втягнуло б Китай у конфлікти, яких він волів би уникнути", – пояснила Патрісія Кім, експертка з питань зовнішньої політики КНР у Брукінгському інституті, американському аналітичному центрі.

Путін, Сі та Трамп у Шеньчжені (Китай). Джерело: пресслужба Білого дому

Як писав OBOZ.UA, під час візиту Володимира Путіна до Шеньчженя журналісти зафіксували на відео офіцера, який супроводжував російського диктатора з "ядерною валізкою". Публічна демонстрація цього пристрою під час закордонної поїздки ватажка РФ відбулася вперше з жовтня 2023 року.