Кушнер заявив, що намагався стримувати тиск Трампа на Україну

Представник президента США на переговорах щодо завершення російсько-української війни Джаред Кушнер заявив, що намагається діяти в інтересах Києва та сприяти встановленню миру. За його словами, він також докладав зусиль, аби переконати американського лідера Дональда Трампа припинити критикувати президента України Володимира Зеленського.

Про це Кушнер розповів у коментарі журналу New York. Водночас спецпредставник висловив переконання, що публічне обговорення українською стороною перебігу переговорів не сприяє досягненню домовленостей.

Що Кушнер розповів про переговори щодо завершення війни

Представник Трампа зазначив, що співчуває Зеленському, однак вважає неефективною практику винесення переговорного процесу в публічну площину.

Як приклад він навів ситуацію під час перебування української делегації в Маямі. Тоді Кушнер повідомив її представникам про намір Трампа погодитися на пропозицію російського диктатора Володимира Путіна щодо постачання дизельного палива до США в обмін на скасування санкцій проти РФ.

Зеленський виступив проти такої ініціативи, після чого Трамп заявив, що Україні варто "знайти нового президента".

Кушнер також відреагував на повідомлення ЗМІ про нібито обговорення можливості відмови України від територій в обмін на гарантії безпеки від НАТО. За його словами, інформація, яка потрапляє до преси під час переговорів, не завжди відображає реальні позиції сторін.

"Кожен, хто брав участь у серйозних переговорах, знає, що ти завжди перебуваєш у стані "ні", доки не дійдеш до "так". Максималістські позиції, що просочилися в пресу, мають мало спільного з фактичними переговорними позиціями чи майбутніми результатами", – сказав він.

Кушнер запевнив, що прагне створити сприятливі умови для майбутнього України. Зокрема, він намагався переконати Зеленського, що завершення війни та отримання надійних гарантій безпеки дозволять країні зосередитися на економічному розвитку й відбудові.

Водночас, на думку представника Трампа, головною метою переговорного процесу має стати не лише припинення бойових дій, а й перезавантаження відносин між Росією та Європою, яке дозволило б усунути постійну загрозу агресії.

У чому Кушнера звинуватила колишня радниця Трампа

Експертка із зовнішньої політики Фіона Хілл, яка працювала в Раді національної безпеки США під час першого президентського терміну Трампа, розкритикувала підхід американських представників до переговорів.

На її переконання, Кушнер та Стів Віткофф не розуміють українців, а схильність Кушнера оцінювати наміри інших учасників переговорів крізь призму власного світогляду призвела до стратегічних прорахунків.

Хілл також вважає, що Путін намагається зацікавити представників американського президента потенційними бізнес-угодами. У такий спосіб, за її словами, кремлівський диктатор прагне впливати на Трампа через його найближче оточення та фінансові інтереси.

"Я справді вважаю, що Джаред, як і Трамп, думає, що бізнес-угоди рухають світ… Що саме великі гравці та їхні зв'язки роблять все можливим", – зазначила Хілл.

Нагадаємо, Джаред Кушнер заявив, що за роки повномасштабної війни українська армія стала однією з найкращих у світі. Американський перемовник наголосив, що стійкість та бойовий досвід українських військових мають стати важливими складовими майбутньої системи безпеки країни.

Як писав OBOZ.UA, Джаред Кушнер заявив, що Дональд Трамп міг би схвалити гарантії безпеки для України за зразком статті 5 НАТО, якщо вони відповідатимуть національним інтересам США, а післявоєнна система безпеки в Європі зведе до мінімуму ймовірність їх застосування. Американський перемовник також наголосив, що такі гарантії мають бути конкретними, надійними та документально закріпленими.