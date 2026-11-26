Кушнер пояснив, чому Європу не залучили до переговорів між Україною та Росією в Абу-Дабі

Європу не залучили до переговорів між Україною та Росією в Абу-Дабі через позицію російського диктатора Володимира Путіна. Він вважає європейські дії і заяви провокаційними, а також переконаний, що Європа прагне стратегічної поразки Росії.

Про це Кушнер сказав в інтерв'ю СЕО медіагрупи Axel Springer Матіасу Депфнеру на подкасті MD Meets. Також він разом зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом намагалися переконати російську сторону в тому, що інші лідери прагнуть до миру.

Що відомо

Представники європейських країн не брали участі в самих переговорах між Україною, США та Росією. Американські, українські та європейські посадовці зустрічалися в Абу-Дабі перед переговорами. Джаред Кушнер пояснив це позицією кремлівського диктатора Путіна.

За словами Кушнера, Путін вбачає багато провокаційних заяв та дій з боку Європи. Тож, на його думку, він не бачить, що вони готові до миру.

"Європа не була включена до переговорів в Абу-Дабі, оскільки президент Путін бачить багато провокаційних заяв та дій з боку Європи. Тож, на його думку, він не бачить, що вони готові до миру. Він вважає, що вони прагнуть стратегічної поразки Росії", – сказав американський переговорник.

За словами Кушнера, вони разом зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом доклали багато зусиль, щоб переконати російську сторону в тому, що інші лідери прагнуть до миру.

Також Кушнер позитивно відзначив телефонну розмову президента Фінляндії Александра Стубба та прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере з Путіним.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте загалом підтримує підхід президента США Дональда Трампа до взаємин із російським диктатором Володимиром Путіним. На його переконання, американський лідер всіма своїми заявами і одночасним наданням допомоги Україні випробовує ватажка Кремля. Зокрема, Трамп перевіряє готовність Путіна до переговорів, вважає Рютте.