Кушнер хоче відновити Раду Росія – НАТО, але Європа не в захваті – WP

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер хоче використати формат Ради Росія – НАТО для ширшого діалогу між Москвою та європейськими країнами. Йдеться про обговорення майбутньої безпеки на континенті після завершення війни в Україні.

Про це пише The Washington Post (WP) із посиланням на джерела, обізнані з перебігом перемовин. За їхніми словами, Кушнер бере за зразок механізм співпраці, створений після завершення холодної війни. Його діяльність призупинили після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Американський спецпредставник розраховує, що в межах переговорів про завершення війни європейські країни погодяться перейти до ширшого багатостороннього формату обговорення повоєнної безпеки.

Серед запропонованих Кушнером заходів – регулярні консультації з питань безпеки, надійні канали зв'язку на випадок кризових ситуацій, більша прозорість у військовій сфері та взаємні кроки для запобігання ескалації. У перспективі це має створити основу для тривалої стабільності в Європі.

Водночас європейські посадовці не відкидають діалогу з Москвою, але наполягають, що домовленості про майбутню систему безпеки можливі лише після припинення вогню в Україні.

"Обидва напрямки працюють… Мирну угоду щодо України потрібно укласти до угоди про архітектуру безпеки", – наголосив представник країни, яка є близьким союзником США.

Представник іншої ключової європейської країни також визнав, що такий підхід пов'язаний із серйозними ризиками. Водночас він вважає, що Європі варто долучитися до процесу, а не залишатися осторонь.

"Цей підхід несе для нас багато ризиків, але краще брати участь, ніж не брати. Наша позиція залишається такою: ці питання можна обговорювати лише після закінчення війни. … Переговори будуть нелегкими", – зазначив посадовець.

Він також наголосив, що, попри підтримку ініціативи Кушнера з боку провідних європейських лідерів, у Європі є широка згода: спочатку має бути досягнуто припинення вогню, і лише після цього можна починати переговори з Росією про майбутню безпеку континенту.

Таким чином, головна розбіжність між сторонами полягає в послідовності дій. Кушнер виступає за паралельні переговори про завершення війни та майбутню систему безпеки, тоді як європейські країни наполягають, що першочерговим має бути припинення вогню в Україні.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Дональд Трамп заявив про підготовку "великої і прекрасної угоди" щодо завершення війни в Україні. За його словами, майбутні домовленості можуть охоплювати не лише Україну, а й усю Європу. Водночас Трамп не став розкривати, про що саме йдеться і хто долучиться до підготовки угоди.