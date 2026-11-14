Кушнер і Віткофф дали Путіну саме те, чого він прагнув: у Politico вказали на небезпеку перемовин в Абу-Дабі

Переговори в Абу-Дабі щодо завершення війни в Україні можуть зіграти на користь Росії, оскільки не передбачають чіткої послідовності кроків до мирного врегулювання. Така стратегія відповідає давній позиції Кремля та дозволяє Володимиру Путіну вигравати час, поки російська армія продовжує бойові дії.

Про це йдеться в колонці асоційованого редактора та оглядача з міжнародних питань видання POLITICO Джеймі Деттмера (Jamie Dettmer). Під час переговорів американська делегація фактично підтримала давню вимогу Москви – розглядати всі питання.

Обговорення пов’язане з війною та майбутнім України, й має пройти в одному переговорному процесі. Такий підхід передбачає пошук спільного рішення щодо всіх суперечностей одночасно, а не поступове узгодження окремих домовленостей.

Після завершення зустрічей Джаред Кушнер пояснив журналістам, що сторони домовилися обговорювати всі питання разом, а потім "знайти шлях до їхнього врегулювання одночасно".

Це відхід від традиційної дипломатичної практики, за якої переговори зазвичай передбачають послідовність конкретних кроків. Зокрема, йдеться про початок із припинення вогню та поступове розв’язання складних питань, що дає сторонам змогу перевіряти виконання домовленостей і формувати довіру.

Деттмер зазначає, що відсутність чіткої послідовності переговорних кроків особливо вигідна Росії. Колишній представник Національної розвідувальної ради США за президентства Барака Обами Юджин Румер вважає, що така тактика дозволяє відвернути увагу від головного питання – війни проти України.

Прагнення обговорювати все одночасно є характерною рисою російської дипломатії, мета якої – "заплутати будь-яку ситуацію".

Український народний депутат Микола Княжицький також розкритикував такий підхід. Він переконаний, що російський диктатор використовує переговори для затягування часу, намагаючись знищити або захопити Україну, виграти війну на виснаження та дочекатися припинення допомоги з боку Європи.

"Путін просто тягне час, намагаючись знищити або захопити Україну чи виграти цю війну на виснаження, очікуючи, що допомога в Європі припиниться, а сама Європа розколеться", – сказав Княжицький POLITICO.

Автор також нагадав про попередній досвід російсько-американських переговорів щодо Сирії у 2014-2017 роках. Тоді дипломатичний процес за участю глави МЗС Росії Сергія Лаврова та державного секретаря США Джона Керрі, за оцінкою Деттмера, допоміг Москві врятувати режим Башара Асада від поразки.

Ще одним прикладом тактики затягування переговорів є діяльність Володимира Мединського, який очолював російську делегацію під час перемовин з Україною в Стамбулі у 2025 році, а згодом представляв Москву в Абу-Дабі. Під час попередніх зустрічей він згадував Велику Північну війну 1700-1721 років, натякаючи на готовність Росії воювати стільки, скільки буде потрібно для досягнення її цілей.

Колишній посол США в НАТО та спеціальний представник з питань переговорів щодо України за першої адміністрації Дональда Трампа Курт Волкер також сумнівається в готовності Путіна до справжнього мирного врегулювання.

"Путін хоче імперії, українці хочуть свободи. Решта – деталі", – наголосив він.

Водночас, як зазначає Деттмер, навіть домовленість Вашингтона та Москви про спільний формат переговорів не означає, що вони можуть самостійно визначити майбутнє України. Київ має брати участь у процесі, а європейські лідери вже виступили проти спроб США та Росії самостійно змінювати архітектуру безпеки континенту.

Автор також звертає увагу, що основні вимоги Кремля за роки повномасштабної війни фактично не змінилися. Москва наполягає на відмові України від вступу до НАТО, її геополітичному нейтралітеті, обмеженні чисельності української армії та запасів озброєння. Крім того, Росія вимагає міжнародного визнання Криму та чотирьох східних областей України частиною РФ.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Переговори в Абу-Дабі та зустріч спецпредставників президента США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві показали, що Кремль не збирається йти навіть на найменші компроміси. Москва продовжує висувати нереалістичні ультиматуми до НАТО і вимагати, аби Україна віддала їй без бою неокуповані частини чотирьох українських регіонів.