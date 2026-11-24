"Крим – це Україна": в ООН заявили, що вимога вивести ЗСУ з окупованих Росією територій не є шляхом до миру

Російська вимога відвести війська й віддати їй усю територію Донецької та Луганської областей України не є "компромісом" задля миру. Це лише відкриє агресору шлях до наступного наступу.

На цьому наголосив заступник постійного представника України при ООН Володимир Павліченко, виступаючи на засіданні Радбезу в понеділок, 23 листопада. Його цитує "Укрінформ".

Окупація частини нашої території не може бути підставою для нав'язування своїх умов. Суверенітет і територіальна цілісність України в межах міжнародно визнаних кордонів мають бути повністю відновлені, сказав дипломат.

"Поступки з боку жертви ніколи не були миром. До миру ведуть тиск на агресора та сила того, хто захищається", – заявив він.

Також українці "мають право обирати свої союзи". "Не може бути жодних обмежень для наших Збройних сил і жодних нав'язувань щодо нашої стратегії. І жодне рішення щодо безпеки України не може ухвалюватися без України", – нагадав Павліченко.

Саме Російська Федерація розпочала війну й може припинити її будь-якої миті. Для цього не потрібні складні мирні переговори чи додаткові формати. Заступник постпреда зазначив, що Київ готовий до негайного, безумовного та всеосяжного припинення вогню і пропонував почати з припинення ударів по енергетиці та на морі. "Росія сказала ні", – підкреслив він.

"Нам потрібен мир, але всеосяжний, справедливий і тривалий, заснований на дотриманні принципів Статуту ООН і підкріплений надійними гарантіями безпеки для України", – наголосив Павліченко.

Також Київ готовий до того, щоб тристоронні переговори України, США та Росії перейшли на рівень лідерів. Москва натомість затягує процес.

Що стосується наших ударів по Керченській переправі, то Кремль намагається постати перед міжнародною спільнотою миротворцем і навіть жертвою, водночас системно атакуючи українську цивільну інфраструктуру.

Збройні сили України діють виключно в межах права на самооборону, передбаченого статтею 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй.

"Крим – це Україна, і все на українській території є українським, зокрема так званий Керченський міст. І коли йдеться про те, що належить нам, ми маємо право діяти на власний розсуд", – наголосив дипломат.

Наразі Україна поділяє оцінку президента США Дональда Трампа, який під час пресконференції у Вашингтоні сказав, що Володимир Путін переживає "важкі часи". Наш тиск на агресора буде посилюватися.

Як писав OBOZ.UA, нещодавно у Кремлі заявили, що наступний раунд тристоронніх переговорів може відбутися в Абу-Дабі. Москва розглядає столицю Об'єднаних Арабських Еміратів як один із можливих майданчиків, але конкретної дати зустрічі поки не визначено.