Кремль використовує гуманітарні кризи, створені Росією, як зброю для завоювання прихильності Трампа: в ISW розкрили задум Москви

Росія створює гуманітарні кризи на окуповнаних територіях. А потім використовує ці кризи для завоювання симпатії адміністрації президента США Дональда Трампа.

Виторговує для себе поступки Москва і віддаючи силоміць депортованих українських дітей. І ця тактика працює: Білий дім замість притягнути агресора до відповідальності за криваві злочини Росії проти України радо плескає йому як "гуманісту". Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW).

Росіявикористовує створені нею ж гуманітарні кризи як "зброю"

Цинізм Москви, що продовжує повномасштабну агресивну війну проти України, не має меж. Як влучно зазначили аналітики, Кремль використовує як зброю навіть гуманітарні кризи, створені Росією. У руках кремлівських маніпуляторів вони перетворюються на інструменти для здобуття ще більшої прихильності адміністрації Трампа.

Білий дім 5 листопада повідомив, що перша леді США Меланія Трамп приймала українських та російських посадовців на знак визнання успіху нещодавнього обмеженого припинення вогню в окупованих Олешках Херсонської області.

Україну на зустрічі представляли уповноважений України з прав людини Дмитро Лубінець та депутат Верховної Ради Давид Арахамія. Їх у Вашингтоні вітали так само, як і переговірника Путіна Кирила Дмитрієва та російську омбудсменку Яну Лантратову.

Представники української та... Джерело: Telegram/ Ukraine_Context Розгорнути

Цікаво, що ніхто з чинної адміністрації не зважив на те, що Лантратова, зокрема, перебуває під санкціями США та безпосередньо причетна до викрадення щонайменше однієї української дитини. В Україні Лантратова фігурує у кримінальному провадженні щодо депортації дітей із Херсонського обласного будинку дитини під час окупації міста у 2022 році. Разом із нею у справі проходить Інна Варламова – дружина лідера партії "Справедлива Росія" Сергія Миронова.

Наприкінці серпня 2022 року вони приїхали до окупованого Херсона під виглядом офіційного візиту та вивезли до Росії двох дітей – 10-місячну Маргариту Прокопенко та дворічного Іллю Ващенка. Жодних медичних чи безпекових підстав для евакуації дітей не було. Після депортації їм оформили російські свідоцтва про народження.

Досі не знято американські санкції і з Дмитрієва, котрий потрапив до санкційних списків США у лютому 2022-го і відтоді і досі безпуспішно намагається їх зняти.

У Вашингтоні підсанкційні росіяни, причетні до воєнних злочинів РФ проти України, відзначилися низкою цинічних заяв.

Так, Дмитрієв порівняв припинення вогню в Олешках з попередніми зусиллями Меланії Трамп щодо репатріації депортованих українських дітей з Росії.

Він заявив про гуманітарний успіх припинення вогню, не визнаючи, що вторгнення та окупація Росії є єдиною причиною гуманітарної кризи в Олешках.

Фото повернення українців із... Джерело: Telegram/ДСНС Розгорнути

Евакуація мешканців Олешок. Джерело: BELTA

Жителі Олешок прибули до Білорусі. Джерело: BELTA

Серед евакуйованих є діти. Джерело: BELTA

Процес евакуації. Джерело: Місцеві ЗМІ.

"Коментарі Дмитрієва узгоджуються з попередніми спробами Росії використати обмежену гуманітарну співпрацю – щодо таких криз, як Олешківська криза чи повернення насильно депортованих українських дітей, за які Росія несе виключну відповідальність, – щоб змусити адміністрацію Трампа зайняти більш сприятливу позицію щодо Росії та домогтися поступок від Сполучених Штатів у майбутніх переговорах", – зазначили в ISW.

Аналітики додали, що спроби російських чиновників зобразити президента Росії Володимира Путіна як охочого переговірника-"гуманіста", зокрема, відбулися після низки руйнівних російських ударів по цивільному населенню України в останні місяці, включаючи нещодавній удар, в результаті якого загинуло щонайменше 14 людей у ​​Дніпрі. Цього удару було завдано під час "Олешківського перемир'я".

Як повідомляв OBOZ.UA, 5 листопада Меланія Трамп прийняла делегації України та Росії в Білому домі.

Різниці між представниками держави, що стала жертвою агресії, та представниками агресора, який повністю відповідальний за пекло в Олешках, чинна адміністрація президента США не робить взагалі.