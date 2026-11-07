Кремль розкрив склад делегації на переговори в Абу-Дабі: військова розвідка також присутня

Росія розкрила склад своєї делегації на майбутні переговори зі США та Україною в Абу-Дабі (ОАЕ), які відбудуться 10-11 листопада. До команди увійдуть представники міністерства закордонних справ, генерального штабу та навіть військової розвідки РФ.

Очолюватиме делегацію помічник російського диктатора Володимира Путіна Володимир Мединський. Про це повідомляє Reuters.

Що відомо про склад делегації від РФ

За інформацією агентства з посиланням на російські медіа, делегацію РФ на переговорах знову очолить помічник Кремля Володимир Мединський. Також до її складу вперше включили заступника міністра закордонних справ Сергія Рябкова та старшого офіцера Генерального штабу Юрія Жигарловського.

Відомо, що Рябков відповідає за взаємодію Росії з країнами Північної та Південної Америки, а також за питання контролю над озброєннями, нерозповсюдження та ядерної програми Ірану.

А Жигарловський обіймає посаду заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу РФ, яке займається військовим плануванням і проведенням операцій.

Також до переговорної групи увійдуть заступник глави МЗС Росії Михайло Галузін і керівник російської військової розвідки Ігор Костюков. Обидва вже брали участь у попередніх переговорних місіях.

Путін обговорив з делегацією підготовку до переговорів

У п’ятницю, 6 жовтня, члени російської переговорної делегації провели зустріч з главою Кремля Володимиром Путіним під час засідання Ради безпеки. Однією з тем обговорення стала підготовка до майбутніх переговорів.

У відкритій для телекамер частині засідання Путін висловив вдячність Об’єднаним Арабським Еміратам за організацію зустрічі та заявив про намір обговорити з російською командою подальші кроки. Решта засідання відбулася в закритому режимі.

Тристоронні переговори за участю Росії, України та США мають пройти в Абу-Дабі у вівторок і середу, 10-11 жовтня. Сторони планують обговорити можливі шляхи припинення війни. Це буде перша подібна зустріч із лютого.

Нагадаємо, спецпредставник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер оголосив про підготовку першої з лютого тристоронньої зустрічі за участю України, США та Росії. За його словами, американська сторона розробляє пропозиції, які мають забезпечити змістовне обговорення та допомогти просунутися до завершення війни. Серед головних тем Кушнер назвав гарантії безпеки для України та формування ширшої архітектури безпеки в Європі.

Як повідомляв OBOZ.UA, президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що "Росія серйозно налаштована на зустріч в Абу-Дабі". Під час цього раунду переговорів сторони планують обговорити перші кроки з деескалації.