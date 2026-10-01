Блог | Кремль обрав самознищення: Україна відкриває новий етап полювання на російські НПЗ

Між деескалацією та самознищенням кремль обирає самознищення. План "далекобійних санкцій" на жовтень затверджено. Це сталося вчора, на нараді Президента України з Міністерством оборони та військовими. Нафтова промисловість противника палала, палає і буде палати. Вчорашнє рішення розставило крапки над "і" у питанні так званого "енергетичного перемир’я".

Протягом вересня звучало безліч дипломатичних ініціатив та суперечливих заяв політиків про різні варіанти секторального перемир’я та "подвійного мораторію". З вуст деяких лідерів звучали побоювання, що удари українських безпілотників по військово-економічній машині агресора обвалять світовий ринок енергоресурсів. Могло скластися враження, що Україну примушують до поступок.

Що ж, відповідь України однозначна: поступок ворогу не буде. Якщо колись і відбудеться деескалація, то вона буде справедливою. А поки Сили оборони України будуть послідовно виконувати всі затверджені далекобійні завдання. Щоб уявити масштаб планів, достатньо згадати, що протягом 2026 року кількість українських атак по російських НПЗ перетнула символічну позначку 200.

Щомісяця зупиняється десяток великих російських підприємств, які задіяні в забезпеченні окупаційних військ або є частиною російського ВПК. За даними польської аналітичної групи Rochan Consulting, цьогоріч Україна атакувала російські НПЗ у 11 разів ефективніше, ніж торік. На досягнутому не зупинимося – продовжимо "двохсотити" паливно-енергетичну інфраструктуру противника.

Разом із російською нафтопереробкою "палає" все болотне господарство – полум’я перекидається на експорт, транспортування, зберігання та навіть видобуток нафти – чорної крові російської економіки. Дефіцит палива позначається на транспорті, сільському господарстві і, зрештою, на всіх галузях економіки.

Нещодавно у світових медіа спливли деталі розмови глави ЦРУ США Джона Реткліффа з представниками російських спецслужб. За даними авторитетного німецького видання Frankfurter Allgemeine Zeitung, Джон Реткліфф популярно роз’яснив росіянам: внаслідок українських далекобійних санкцій та гігантських військових витрат на економіку кремлю загрожує такий самий крах, якого зазнав Радянський Союз у результаті холодної війни.

Завдяки нашій системній роботі доходи противника скорочуються, а видатки на війну – зростають. За часткою військових витрат росія давно наздогнала Радянський Союз: цього року стаття "національна оборона" з’їдала 30% усіх витрат. Тут варто додати, що у проєкт на наступний рік мінфін рф заклав рекордні 35%. Ось так кремль планує "деескалацію".