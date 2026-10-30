Кравченка у Відні міг прихистити одеський бізнесмен, який фігурує у двох справах НАБУ і САП: спливли подробиці

Одеський бізнесмен Володимир Галантерник, якого українські правоохоронці підозрюють у причетності до злочинної групи, міг допомогти Руслану Кравченку облаштуватися в Австрії. Журналісти "Української правди" припускають, що люди з оточення підприємця могли посприяти затриманню знімальної групи у Відні, коли вона шукала колишнього генпрокурора.

Про це йдеться в розслідуванні від "УП" "КарфагенПрокурор. Чому насправді у Відні затримали журналістів "Української правди?"". Його автори проаналізували матеріали австрійського слідства та поспілкувалися з джерелами в політичних, бізнесових і силових колах.

Галантерник є близькою до Кравченка людиною та міг допомогти йому облаштуватися у Відні. Сам бізнесмен уже багато років перебуває за кордоном. Українські слідчі підозрюють його в участі у злочинній групі, діяльність якої завдала збитків одеській громаді.

Співрозмовники видання в антикорупційних органах також не виключають, що Галантерник міг бути одним із непублічних організаторів атаки на НАБУ і САП у липні 2025 року. Крім того, джерела в силових відомствах припускають, що бізнесмен міг надати свідчення проти антикорупційних органів, зокрема у справі народного депутата Федора Христенка.

Після їхньої появи біля будинку у Відні, де міг проживати Кравченко, до австрійської поліції звернулися люди, ймовірно пов’язані з Галантерником.

Експерт з розслідувань Михайло Ткач заявив, що свідчення проти знімальної групи могли надати працівники нерухомості, пов’язаної з бізнесменом, та його ймовірний водій.

"З матеріалів слідства, які є в розпорядженні нашої редакції, можна зробити висновки, що покази на нашу знімальну групу, знімальну групу Української правди, могли дати саме представники персоналу того самого Галантерника: помічниця керівника об’єкта нерухомості і, ймовірно, водій самого Галантерника", – розповів Ткач.

Один зі свідків повідомив правоохоронцям, що за його автомобілем стежили. Журналісти справді їхали за ним і зафільмували, як він привіз до центру Відня чоловіка, схожого на Галантерника. Водночас у своїх свідченнях водій не згадав про пасажира.

Інший свідок заявив про зйомку з автомобіля, яким користувалися Ткач та оператор УП Юрій Бондаренко. Він також повідомив про схожість водія з одним із чоловіків, яких вважали підозрілими.

Один із двох затриманих у Відні військовослужбовців Головного управління розвідки справді зовні схожий на Бондаренка.

Згідно з матеріалами, які проаналізувала УП, 14-18 вересня австрійська спецслужба опікувалася українцем, якому, за наявною інформацією, загрожувала небезпека. Ця людина повідомила, що бачила командира підрозділу "Артан" Віктора Торкотюка в готелі Park Hyatt у Відні.

Правоохоронці перевірили особу Торкотюка. Він пояснив, що приїхав до Австрії як турист.

6 жовтня у Відні затримали двох його підлеглих. У них були військові квитки, приховані камери та трекери. Затримані заявили, що перебувають у відпустці. Торкотюк підтвердив австрійській спецслужбі, що ці військовослужбовці є його підлеглими.

В одному зі службових рапортів також згадувався оператор УП Бондаренко. У документі зазначалося, що Торкотюк мав фотографію польського автомобіля, яким користувалися двоє військовослужбовців ГУР і журналіст під час спостереження у Відні.

В іншому документі австрійські правоохоронці стверджували, що Бондаренко та один із затриманих військових нібито разом виїхали зі стоянки. Для підтвердження цієї версії вони посилалися на записи камер спостереження та інформацію компанії з прокату автомобілів.

Однак, як наголошує УП, на кадрах, долучених до справи, поруч із Бондаренком перебував Ткач, а не військовослужбовець ГУР. Джерела видання в розвідці розповіли, що в певний момент військові помітили стеження за собою, але отримали команду продовжувати роботу.

Після затримання 8 жовтня Ткач і Бондаренко пояснили під час допитів, що виконували редакційне завдання та намагалися встановити місце перебування Кравченка.

Австрійські правоохоронці перевірили через Центральний реєстр місць проживання, чи зареєстрований колишній генпрокурор за адресою, біля якої працювали журналісти.

У службових записах прокурора за ніч на 9 жовтня зазначено, що пояснення журналістів видавалися достовірними, а зв’язку Бондаренка з військовослужбовцями ГУР не встановили.

"Запит до ZMR показав, що цільова особа там зареєстрована. За словами того, хто телефонував, розповіді загалом збігаються і цілком достовірні. Наказ про негайне звільнення з-під варти", – йдеться в документах, наведених у розслідуванні.

УП вважає, що результати перевірки підтверджують, журналістам вдалося встановити адресу Кравченка у Відні. Редакція також припускає, що саме він міг бути тим українцем, якого охороняли австрійські спецслужби.

Журналісти звернулися до Галантерника по коментар, однак він не відповів на повідомлення та дзвінки. Редакція також запропонувала Кравченку прокоментувати ситуацію або дати інтерв’ю.

28 жовтня Кравченко заявив, що керівники НАБУ і САП нібито просили направити до Австрії групу для вчинення проти нього насильницьких дій. Накази цій групі начебто надходили з Офісу президента.

Колишній генпрокурор також пов’язав журналістів "Української правди" з військовослужбовцями ГУР. Водночас, як зазначає видання, він не пояснив, чому не повернувся в Україну.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Відні затримали керівника відділу журналістських розслідувань "Української правди" Михайла Ткача. Журналіст перебував в Австрії під час виконання редакційного завдання, пов’язаного з пошуком генерального прокурора-втікача Руслана Кравченка.