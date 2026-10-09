Блог | Краматорськ і Прилуки – це не фон для нафтових угод. Загиблі українці – не ціна за домовленості Трампа з Путіним

Краматорськ. Прилуки. Загиблі мирні люди. А за лаштунками – переговори посланців Трампа з представниками путіна про нафтові активи Lukoil і газопроводи Nord Stream. Українці гинуть, а майбутні прибутки з росією вже стають предметом обговорення. Це цинізм, який не можна замовчувати.

Поки російські ракети вбивають українців, адміністрація Дональда Трампа шукає можливості для економічних домовленостей із москвою. Але чинні санкції США та ЄС створюють серйозні правові перешкоди для таких планів.

Чому замість посилення економічного тиску на агресора обговорюють перспективи його повернення до енергетичного бізнесу?

ПОЛІТИКА ТРАМПА: ТИСК НА УКРАЇНУ, А НЕ НА АГРЕСОРА

Українська влада намагається не зіпсувати відносини з Трампом. Ми розуміємо значення американської допомоги, хоча вона зараз на паузі. Але дипломатична обережність влади позбавляє громадянське суспільство права говорити гірку правду.

Трамп демонструє готовність до домовленостей із путіним, не забезпечивши центрального місця в переговорному процесі вимогам міжнародного права. Його переговорники не зробили публічного засудження агресії основою своїх ініціатив, а сам переговорний процес знову й знову описують як такий, що зайшов у глухий кут.

Де вимога до путіна припинити ракетні удари по українських містах? Де примус до виконання резолюцій Генеральної Асамблеї ООН? Де гарантія, що агресор не отримає винагороди за окупацію?

Натомість світ чує про переговори, компроміси й можливі бізнес-проєкти.

Трамп фактично поставив Україну й росію в нерівне становище: Україні – якщо хочете повернути території, повертайте; путіну – якщо хочете українських земель, завойовуйте. Така логіка перетворює міжнародне право на право сильнішого, а захист власної території – на проблему самої жертви агресії.

Це не нейтральність. Це небезпечне сприяння логіці загарбника.

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО – НЕ ПРЕДМЕТ ТОРГУ

2 березня 2022 року Генеральна Асамблея ООН резолюцією ES-11/1, ухваленою 141 голосом, засудила агресію росії та зажадала виведення її військ з України.

Ця вимога не зникла через переговори Трампа з путіним. Вона не втратила чинності через втому від війни. І вона не може бути замінена домовленістю, яка винагороджує агресора.

Якщо переговори не спираються на міжнародне право, а санкції стають предметом комерційного торгу, виникає загроза всій системі міжнародної безпеки.

НАШІ ВИМОГИ

1. До Конгресу США: забезпечити жорсткий контроль над політикою адміністрації щодо росії, не допустити обходу санкцій та просувати санкційні заходи, зокрема ініціативи Ліндсі Грема.

2. До адміністрації Трампа: припинити курс на економічні поступки москві без реального припинення агресії. Жодного повернення російського енергетичного бізнесу до звичайної міжнародної діяльності ціною української безпеки.

3. До США та європейських партнерів: посилити військову допомогу Україні – передусім ППО, боєприпасами й засобами, необхідними для захисту людей та критичної інфраструктури. Санкції мають обмежувати здатність росії воювати, а допомога Україні – посилювати її здатність захищатися.

4. До Генеральної Асамблеї ООН: вимагати виконання ухвалених резолюцій, посилювати міжнародний тиск на росію та використовувати механізми Статуту ООН, зокрема процедуру "Єдність заради миру", коли Рада Безпеки заблокована російським вето.

5. До української влади: не підміняти державні інтереси прагненням зберегти прихильність Вашингтона. Надалі, публічно й послідовно заявляти: території України, її суверенітет і право на самооборону не продаються й не обмінюються на політичні обіцянки.

6. До громадянського суспільства України: об’єднати зусилля й вимагати від американських законодавців, європейських урядів та ООН конкретних рішень, а не чергових декларацій.

ДОСИТЬ!

Досить мовчати, коли на українських крові та руїнах вибудовують перспективи майбутніх прибутків.

Досить боятися називати небезпечну політику небезпечною лише тому, що її проводить Президент США.

Ми вдячні американському народу за підтримку і всім Конгресменам, Сенаторам, громадським діячам, артистам, акторам, які підтримують Україну. Ми виступаємо проти політики, яка тисне на Україну, не примушуючи путіна припинити агресію, і водночас відкриває перспективи бізнесу з державою-агресором.

Краматорськ і Прилуки – це не фон для нафтових угод. Загиблі українці – не ціна за домовленості Трампа з путіним.

Громадськість України вимагає: жорсткі санкції проти росії, реальний тиск на агресора, військову допомогу Україні та переговори на основі міжнародного права.

Не мир за рахунок України. Не бізнес замість відповідальності. Не поступки агресору.

Досить ігор на кістках!