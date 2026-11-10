Блог | Кожен диктатор, якого не засудила історія, стає натхненням для наступного

Поки на перших шпальтах будуть імена негідників і вбивць, а не їхніх жертв, поки в кожній газеті й кожному дописі ми бачитимемо путіна, трампа чи нетаньяху, поки вся система знань про світ буде побудована за правом сильного, а не того, хто має рацію (не в сенсі правих і лівих – ця анахронічна бінарність і без того вже набила оскомину), поки вбивці матимуть імена, а жертви – лише цифри, будуть нові путини, трампи й нетаньяху.

"Сестра краківського стрільця була художницею", – пише хтось у коментарях. "Та ні, звичайна студентка художнього коледжу", – відмахується журналіст.

Поки журналісти й далі, не усвідомлюючи цього, дивляться на світ крізь ту саму призму, що й об’єкти їхніх репортажів, і докладно розбирають біографію вбивці та його арсенал, мені здається набагато важливішим говорити про інше: про батька, який зберігав удома 11 стволів, про найбільш патріархальну матрицю виховання "справжнього чоловіка", у якій зброя стає атрибутом мужності, а здатність чинити насильство – нормою.

І мені хочеться запитати вас і себе: ім’я Брейвіка всім знайоме, а скільки імен і облич його жертв ми пам’ятаємо сьогодні? А загиблих у боїнгу, збитому гиркінською зграєю?

Нам необхідний перегляд самих лінз, крізь які ми дивимося на насильство, самої епістемології – того, як влаштоване наше знання про нього та його сприйняття в суспільстві. І запитань до ЗМІ тут безліч. І до самого устрою цієї професії, і до підготовки до неї.

Але це ще ширше. Сьогодні, в епоху соцмереж, кожен і кожна – самі собі журналісти.

Господи, як соромно останнім часом читати людожерські коментарі, особливо російськомовні, у всьому політичному й аполітичному спектрі: від зетників до нібито лібералів.

Про все. Про Україну. Про ракети, що летять щоночі. Про розбомблений центр для дітей з інвалідністю. Про Америку та мусульманських темношкірих кандидатів, які перемогли на виборах, і кандидатуру жінки з числа корінних народів.

Про Європу, для якої, так, на відміну від озвірілих травматиків – вихідців із ГУЛАГу та СРСР, – ненормально дивитися на дітей, які мерзнуть по коліна у воді, і реготати: "Ги-ги-ги, так їм і треба, хотіли води – будь ласка". І це від людей, чиє народження саме по собі – диво, що єврейство пережило Катастрофу. Риторика один в один – нацистська риторика тридцятих: заміни слово "єврей" на "араб" – і буде невідрізненно.

Європа, і зокрема Нідерланди, обурена саме цим. І портрети Анни Франк – саме тому. Але для вас сотні тисяч європейців із нормальними людськими уявленнями – це лівакі, ідіоти й антисеміти.

Антисемітизм – це, виявляється, коли не хочеш вважати нормою вбивство дітей, депортації, насильство й порушення міжнародного права. Коли вимагаєш за це санкцій.

Якщо це тепер антисемітизм, то що тоді є антонімом антисемітизму – підтримка всього цього, чи що?

Я, людина з єврейським корінням (так-так, ваша улюблена мітохондрія: генетично мтДНК передається від матері, за галахою єврейське походження теж визначається по матері – але це різні речі; я єврейка по батькові), ніколи цього не зрозумію.

Мені огидне будь-яке виправдання надмірної жорстокості 7 жовтня. Мені огидне все, що почалося з 8 жовтня: вибір на користь війни й килимових бомбардувань заради збереження власної влади Нетаньягу, а не пріоритету порятунку заручників (саме це питання я тоді поставила публічно й зазнала жахливого хейту – адже Ізраїль завжди славився саме ставленням до кожного свого громадянина й точковими, ювелірними операціями з порятунку – я пам’ятаю це з дитинства).

Мені огидна й тепер, уже після виборів, маніпуляція суспільством, яке знаходить виправдання власному глибинному шовінізму й людожерству, – сьомим жовтня. Ізраїльтяни сьогодні хворі не менше за росіян. Утім, це багато в чому множини, що перетинаються.

І те, що росія, як традиційно й СРСР, паразитує і на близькосхідних конфліктах, і на європейських протестах, і на демонстраціях (недавні французькі дослідження показали це в цифрах), і на деколоніальній темі, – не означає, що всі ці теми треба одразу подарувати російській пропаганді й на зло дядькові захищати з піною біля рота виключно власну ксенофобію та шовінізм (расизм, ісламофобію та далі за списком), а також право держави на насильство й дискримінацію.

"Якщо Євтушенко проти колгоспів, то я за" – інфантильна логіка невільних людей, які й досі відлічують свої цінності від радянської (антирадянської) травми.

Свобода – це завжди особистий вибір критичного розуму, відкритих очей і совісті. І особистий ризик опинитися в меншості або десь збігтися з більшістю й бути звинуваченим у тому чи іншому.

Я дивлюся на фотографії дітей і жінок по коліна у воді, у наметах, які здуває вітер. І читаю цей російськомовний жах. Я особисто пережила не одну повінь у Венеції, втратила під час потопу дім, книжки й власну майстерню. Мені вистачило власних дітей, які просиділи добу на холоді й без світла – для мене ці кадри є окремим тригером.

А ось зведення з України за 9 листопада. Напередодні чергових переговорів в Абу-Дабі росія за ніч запустила 317 дронів. За наведеними даними, 276 збито; влучання зафіксовано у 31 місці, падіння уламків – ще у дев’яти.

В Одесі дрон ударив по складу з продуктами для дитячих садків і шкіл. Троє загиблих, одна людина у важкому стані.

У Кременчуці повністю знищено центр соціалізації та реабілітації дітей з інвалідністю "Колібрі". Згоріли навчальні приміщення, кабінети логопедів, посібники, реабілітаційне обладнання. Під час нічних ударів по місту й району поранено сімох людей, серед них дитина.

У Хмельницькому дрони влучили в житлові будинки, почалася пожежа. У Деснянському районі Києва уламки впали поруч зі школами. У Київській області загинула 82-річна жінка. У Харкові поранено трьох людей, дворічна дитина – у реанімації.

Без електрики залишилися споживачі в половині областей України. Лише з 2 по 8 листопада – 128 російських ударів по енергетичному та нафтогазовому сектору.

І для мене ненормальною є нормалізація всього цього в тій самій Європі, де це відбувається. І вибіркова емпатія теж.

І знову – загиблі, поранені, дитина в реанімації. І "війна Кремля, а не росіян" – учорашні слова моєї колишньої подруги-журналістки хор.ру. І це на п'ятому році повномасштабного геноциду за участю мільйонів!

Знову путін, путін, путін. Сказав, подумав, хоче, не хоче…

І за рідкісними винятками – знаменитостей – імена вбитих у результаті пам'ятатимуть лише близькі.

Поки на першому плані – і в історії, і в пам'яті – залишатимуться диктатори й убивці, дедалі нові й нові надихатимуться їхнім прикладом. Геростратова слава.

У Стародавньому Римі люди недарма надавали такого величезного значення надгробкам і епітафіям та були готові платити шалені гроші, щоб поставити свій надгробок у першому ряду біля дороги, що вела до міста. "Non omnis moriar" – "Увесь я не помру": слова Горація, переспівані згодом десятками європейських і навіть російських поетів.

Поки хоч одні губи читають моє ім’я, я живий. Ми не можемо повернути тих, хто пішов, але можемо не дати їм зникнути в небутті, куди їх відправили вбивці, подбавши навіть про зникнення їхніх імен. І облич із фотографій. У Стародавньому Римі однією з форм посмертного покарання було те, що ми називаємо damnatio memoriae: стирання імені з пам’ятників і постаментів, викреслювання його з тексту й контексту публічного життя.

Подібну практику історично застосовували й у Венеційській республіці, хоча й у дещо іншій формі. Так, у залі Великої ради серед портретів дожів на місці зображення Марино Фальєро – чорне покривало. Дожа стратили 1355 року за спробу перевороту й змову проти Республіки. Напис на місці його портрета семіотично парадоксальний: "Тут місце Марино Фальєро, обезголовленого за злочини".

Диктатури недарма завжди починали з пам’яті – головного кровотоку живого суспільства.

І навпаки.

Чому ми схиляємо по сто разів на день імена вбивць? Навіщо?

І я хочу повернутися до Кракова. Колись, багато років тому, я мріяла повернутися туди, жити й навчатися там.

Це місто, його люди та мова, яку я вивчила, мені не чужі.

Магдалена Оксінська. Не просто "сестра стрільця". Молода художниця, студентка третього курсу живопису Краківської академії образотворчих мистецтв. У 2024 році в неї була власна виставка. Ось її картини, її неповторний погляд на світ: те, що було видно лише їй і що вона вже вміла передавати іншим. Її вбив брат. Разом із батьками.

І з домашніми котами.

І друга загибла художниця – Іза, Ізабела Возна, WoznaArt. Вона приїхала до Кракова на відкриття власної виставки в галереї Clava Lounge 6 листопада.

У неї залишилося четверо дітей.

Останній запис на її сторінці – афіша виставки й "Serdecznie zapraszam". "Сердечно запрошую".

Ось на що я хочу дивитися. На їхні картини, на їхні обличчя. Читати їхні слова. Запам’ятати їхні імена.

Так, я знаю, усіх хвилює хокей – і я теж обурена черговим безцеремонним, продажним рішенням щодо нормалізації країни-терористки, але вбиті діти, художники, письменники, поети й просто неповторні люди для мене – пріоритет.

І в історії краківської стрілянини – незалежно від того, причетна до неї росія чи ні, – мене хвилюють застрелені люди, коні, коти.

І дві художниці, які вже нічого не напишуть.

Жінки з пензлями й палітрами, їхнє життя, їхні картини, діти, що залишилися без матері. Вони цікавлять мене набагато більше, ніж види стволів, мужики з палицями й ключками та хто там із російськомовних антипутінців при ПАРЄ підписав чи не підписав якусь частину декларації на цю тему.

Отака ось особиста професійна деформація.

Вибачте.