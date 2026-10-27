Комісія ООН назвала удари Росії по енергетиці України злочинами проти людяності

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування щодо України визнала удари військ РФ по українській енергетичній інфраструктурі злочинами проти людяності. За роки повномасштабної війни систематичні хвилі атак ставали дедалі частішими й інтенсивнішими.

Про це 26 жовтня повідомили на сайті Управління Верховного комісара ООН з прав людини. У Комісії додали, що російська влада вчинила воєнні злочини, умисно спрямовуючи атаки на цивільні об’єкти.

Російські атаки на енергетику України

Комісія розслідувала вплив широкомасштабних атак російських збройних сил на енергетичну інфраструктуру України для цивільного населення. Зокрема, до уваги брали складний зимовий період 2025-2026 років, а також сукупних наслідків цих атак від осені 2022 року.

З роками систематичні хвилі атак, під час яких одночасно застосовувалися сотні безпілотників і ракет, ставали дедалі частішими й більш інтенсивними. Крім того, вони охоплювали дедалі ширшу територію, завдаючи значної шкоди енергетичному сектору України.

Минулої зими, коли температура опускалася до -21 градуса за Цельсієм, мільйони людей в Україні стикнулися з тривалими перебоями в постачанні тепла, електроенергії, води й газу. Мирні жителі були змушені жити в нестерпних умовах.

Тривале перебування на холоді, відсутність доступу до основних комунальних послуг і постійна необхідність шукати способи вижити суттєво позначилися на фізичному та психічному здоров’ї цивільного населення.

Так, 53-річний мешканець Києва розповів, що намагався не засинати вночі, бо боявся замерзнути та померти уві сні. "Найстрашніше було заснути й більше не прокинутися; це було схоже на катування – жити в страху, що помреш від холоду", – сказав він.

Найбільше постраждали люди старшого віку та люди з обмеженою мобільністю. Через ризик застрягнути в ліфті у разі раптового відключення електроенергії, вони не могли спуститися до укриття під час повітряної тривоги й були змушені залишатися в неопалюваних оселях без світла та води, не маючи доступу до апаратів життєзабезпечення та базових послуг.

"Я лежала змерзла, голодна, без ліків, без нічого", – розповіла 74-річна мешканка Києва.

Особливо важко доводилося й сім’ям із дітьми. Через тривале закриття шкіл під час гострої енергетичної кризи діти не могли повноцінно навчатися. Відсутність опалення в оселях призводила до захворювань дітей і створювала додаткові труднощі для їхніх родин.

"З наближенням зими атаки знову почастішали, що викликає серйозне занепокоєння з огляду на загрози життю та здоров’ю цивільного населення", – заявив голова Комісії Ерік Мьосе.

Висновки Комісії

За оцінкою Комісії, російські командири, які віддавали накази про здійснення цих атак, усвідомлювали, що об’єкти теплопостачання, які вони обирали за цілі у великих населених пунктах, є життєво необхідними для цивільного населення, особливо взимку.

Російська влада офіційно заявляла про намір продовжувати атаки та посилалася на плани їх здійснення. Комісія дійшла висновку, що російська влада вчинила воєнні злочини, умисно спрямовуючи атаки на цивільні об’єкти.

Зібрані докази свідчать про те, що атаки на енергетичну інфраструктуру України здійснювалися цілеспрямовано, відповідно до державної політики, спрямованої на позбавлення цивільного населення електроенергії та інших життєво необхідних послуг, що залежать від енергопостачання, і заподіяння йому страждань.

Комісія спиралася на свідчення 255 осіб, які пережили зиму в описаних вище умовах у Дніпропетровській, Київській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Запорізькій та Житомирській областях, а також на інформацію, надану українськими органами влади, лікарями та неурядовими організаціями.

Як повідомляв OBOZ.UA, Росія систематично атакує енергетичну інфраструктуру України, намагаючись позбавити жителів великих міст електроенергії, опалення, водопостачання. За оцінкою української розвідки, перехоплений російський документ описує сценарій, який може призвести до гуманітарної катастрофи та вимушеного виїзду людей із міст.