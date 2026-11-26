КНДР призупинила постачання балістичних ракет Росії: у ГУР розкрили причини

У жовтні 2026 року між Росією та КНДР загострилися відносини, внаслідок чого Пхеньян тимчасово обмежив військову підтримку Москви. Зокрема, призупинено постачання балістичних ракет KN-23 і чергової партії артилерійських боєприпасів, а російським військово-транспортним літакам заборонили використовувати повітряний простір Північної Кореї.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО). В українській розвідці пояснили, що до загострення призвели заяви російського дипломата щодо відносин між Сеулом і Пхеньяном, а також низка проблем у військовій взаємодії двох держав.

Як зазначили в ГУР, 7 вересня 2026 року представники Росії та КНДР відкрили автомобільний міст через річку Туманну (Туманган) на кордоні двох країн. Він має стати важливим логістичним вузлом і сприяти збільшенню обсягів двосторонніх перевезень.

У межах всеосяжного стратегічного партнерства Москва зацікавлена в подальших поставках північнокорейської зброї та її компонентів. Пхеньян, зі свого боку, розраховує отримувати від Росії обладнання, сировину, технології та фінанси, а також переймати досвід ведення сучасної війни.

Чому Пхеньян обмежив військову підтримку Москви

Причиною невдоволення Пхеньяна стала заява заступника міністра закордонних справ Росії Андрія Руденка. У жовтні він повідомив, що Кремль у майбутньому сприятиме деескалації відносин між Сеулом і Пхеньяном. Така позиція Москви викликала обурення в Північній Кореї.

Наприкінці місяця очільниця МЗС КНДР Чхве Сон Хі заявила, що слова російського дипломата не відповідають характеру союзницьких домовленостей між двома країнами. Вона також зажадала роз'яснень щодо політики Москви стосовно Південної Кореї.

У відповідь Пхеньян оголосив про тимчасове призупинення військової підтримки Росії. За інформацією ГУР, відповідне рішення особисто ухвалив північнокорейський диктатор Кім Чен Ин.

Обмеження передбачають заборону на використання повітряного простору КНДР російськими військово-транспортними літаками, а також призупинення постачання ракет KN-23 і чергової партії артилерійських боєприпасів.

Крім того, Пхеньян поки стримує реалізацію запиту Москви щодо збільшення чисельності північнокорейського військового контингенту на території Росії – із 8,5 до 50 тисяч військовослужбовців.

Водночас північнокорейські військові продовжують перебувати на території РФ. Зокрема, підрозділи 11-го корпусу сил спеціальних операцій армії КНДР і далі несуть службу в Курській області, де входять до другого ешелону угруповання російських військ "Курськ".

Ще один північнокорейський підрозділ із середини літа розгорнутий у Воронезькій області. Це зведений ракетний підрозділ, який російська сторона залучає до завдання ударів по території України. Він діє у складі 112-ї ракетної бригади 1-ї танкової армії Московського військового округу.

Що заважає поглибленню військової співпраці

Розширенню військового партнерства Москви та Пхеньяна перешкоджає низка проблем. Зокрема, йдеться про низький рівень оперативної сумісності підрозділів, мовний бар'єр, брак перекладачів і неналежну логістичну підтримку з боку КНДР.

Додаткові труднощі створює ставлення російського військового керівництва до північнокорейських військовослужбовців. За інформацією ГУР, представники вищого командування РФ відверто зневажають їх і вважають політично нав'язаним тягарем.

Ще одним чинником, який гальмує військову співпрацю, стали значні втрати північнокорейського контингенту в боях із Силами оборони України на Курщині. За оцінками ГУР, вони становлять 7058 військовослужбовців, із яких 2251 – безповоротні втрати, решта – поранені.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Росія залучає тисячі громадян КНДР до виробництва військових безпілотників, які використовує у війні проти України. За оцінками Багатосторонньої групи з моніторингу санкцій, у російській індустрії дронів можуть працювати до 25 тисяч північнокорейців. Частину з них оформлюють як студентів, щоб обходити міжнародні санкційні обмеження.