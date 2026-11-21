Хто все-таки стане послом України у США: названі можливі кандидати

Найближчим часом має бути ухвалене рішення щодо нового посла України у Сполучених Штатах. Серед можливих кандидатів – колишня посолка Оксана Маркарова, експрем’єр-міністерка Юлія Свириденко та ще кілька українських політиків і дипломатів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський відповідаючи на питання медіа. Він також зазначив, що на цю посаду може претендувати й досвідчений військовий, який гарно володіє англійською мовою.

Хто ще може стати послом України у США

За словами Зеленського, спочатку він очікує на підсумковий звіт міністра закордонних справ Андрія Сибіги щодо призначень послів у різних країнах. Після цього планують ухвалити рішення про нового представника України у США, а також можливі кадрові зміни в інших ключових державах.

Серед кандидаток на посаду посла в Америці президент назвав колишню посолку Оксану Маркарову та експрем’єр-міністерку Юлію Свириденко. Глава держави підтвердив, що обидві можуть обійняти цю посаду.

"Також високий рівень у Сергія Кислиці (дипломат. – Ред.), також Дмитро Кулеба (ексглава МЗС. – Ред.) може бути послом в Сполучених Штатах Америки. (Павло) Клімкін (ексглава МЗС. – Ред.) також не викликає у мене запитань", – перелічив Зеленський.

Він додав, що "також підходить для таких викликів" нинішній міністр закордонних справ Андрій Сибіга та навіть військовослужбовці.

"Ну і досвідчений військовий з високим рівнем англійською також може бути послом України в США", – підсумував глава держави.

Нагадаємо, раніше Сибіга повідомив, що Україна продовжує шукати нового посла у США, адже кілька кандидатів, яким пропонували цю посаду, відмовилися від призначення. За його словами, під час відбору враховують передусім професійні та особисті якості претендентів. Водночас відсутність постійного керівника не вплинула на роботу українського посольства, яке продовжує виконувати свої обов’язки.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що заступник керівника ОП Павло Паліса був би хорошим послом у США. Однак він відмовився від пропозиції, аргументувавши тим, що з України не поїде.