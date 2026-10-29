Блог | Хто відповість за нечесного рієлтора?

Уявіть: ви нарешті знайшли ту саму квартиру. Світла, біля метро, ціна трохи нижча за ринкову. Рієлтор поспішає: "На неї ще троє претендентів, скиньте завдаток на картку – притримаю до завтра". Ви переказуєте. Наступного дня телефон вимкнений, оголошення зникло. Куди скаржитися? По суті – нікуди. Бо формально цієї людини на ринку ніколи й не було. І це не рідкісний випадок, а наслідок системи. Близько 90% договорів купівлі-продажу та оренди нерухомості в Україні укладаються за участі посередників, але в законодавстві досі немає жодної спеціальної норми про те, хто такий рієлтор, що він зобов'язаний робити і як відповідає за свої дії. Назватися рієлтором сьогодні може будь-хто: без освіти, без іспиту, без договору і без жодних наслідків.

Ми говоримо про це вже чверть століття. Указ Президента "Про ріелторську діяльність" 1999 року так і не набрав чинності, а законопроєкти 1999, 2007, 2011 і 2020 років і напрацювання Фонду державного майна 2020 та 2024 років так і не стали законами. Люди тим часом втрачали гроші й житло, і зрештою втомилися чекати. Петиція на урядовому сайті, зареєстрована 25 липня 2025 року, з вимогою обов'язкової реєстрації та сертифікації рієлторів зібрала 25 999 підписів. Тож сьогодні щодо того, що ринок треба врегулювати, у парламенті вже майже немає суперечок. Сперечаємося ми про інше: хто має відповідати за якість послуги – одна професійна спілка чи кілька організацій, які конкуруватимуть між собою за членів. Але перш ніж говорити про це, варто подивитися, від чого саме ми захищаємо людей.

Знайомі історії – і що на них відповідає закон

Майже кожен, хто шукав житло, впізнає хоча б одну з цих ситуацій. Найпоширеніша та, з якої я почала: "квартира, якої немає", і завдаток, що зник разом із "рієлтором". Законопроєкт №16145 закриває цю схему просто: будь-які розрахунки за посередницькі послуги лише безготівково, на рахунок агента, вказаний у договорі, а платити напряму фахівцю заборонено. До того ж в кожному оголошенні тепер має бути зазначено, хто його розміщує – власник чи агент, а агент зобов'язаний вказати свій номер у Єдиному реєстрі. Якщо немає номера це перший червоний прапорець.

Схожа логіка працює і проти тих, хто продає доступ до "ексклюзивної бази квартир", а насправді видає неактуальні адреси й номери, що давно не працюють. Без письмового договору агент більше не має права вимагати жодної плати чи винагороди. А будь-яка робота без договору це підстава позбавити фахівця свідоцтва, а агента – акредитації.

Договір, до речі, не формальність. Закон визначає 18 обов'язкових умов, серед яких номер агента в Реєстрі, банківські реквізити, підстави й порядок повернення коштів. Саме це вибиває ґрунт з-під схеми "одна квартира – кілька орендарів", коли ключі й "договір" отримують одразу кілька сімей і кожна платить комісію: безготівкова оплата лишає слід, а агента можна знайти за номером у відкритому реєстрі.

Ще болючіші історії стаються під час купівлі. Буває, що житло продає людина, яка не мала на це права, або вже після розрахунку з'ясовується, що в квартирі зареєстровані інші люди, є борги, арешт чи іпотека. Законопроєкт прямо перелічує перевірки, які агент може взяти на себе за договором: від особи власника, державних реєстрів і Єдиного реєстру боржників до зареєстрованих осіб, прав третіх осіб (зокрема дітей), боргів за комунальні послуги, судових спорів і застави без згоди банку. Ви домовляєтеся, що саме перевіряється, і агент за це відповідає. А умови договору, які намагаються цю відповідальність обмежити, нікчемні.

Найцинічніша схема: коли літній людині замість договору довічного утримання підсовують договір дарування, і вона лишається без житла та без гарантій. Тут закон спирається на нотаріуса: агент не має права перешкоджати клієнтові вільно обрати нотаріуса й отримати в нього консультацію, не може давати висновки з питань, що належать до компетенції інших професій, і має порадити незалежну консультацію там, де вона потрібна. А людина із судимістю взагалі не зможе стати фахівцем з нерухомості.

Нарешті, є звична для ринку "комісія з обох сторін", коли посередник бере гроші і з продавця, і з покупця, а насправді представляє лише себе. Відтепер це можливо лише тоді, коли агент заздалегідь розкрив цю обставину, а кожна сторона, яка йому платить, погодила її письмово. Ще до підписання договору агент зобов'язаний письмово повідомити повну вартість послуг, можливі додаткові витрати й конфлікт інтересів. А якщо щось пішло не так, він мусить дати мотивовану письмову відповідь на претензію не пізніше ніж за 30 календарних днів.

Кожна з цих норм закриває конкретну схему. Але жодна з них не спрацює, якщо порушника не можна реально позбавити права працювати, а лише відпустити в іншу організацію. І саме тут починається головна дискусія.

Що на столі

Законопроєкт №16145, співавторкою якого я є, пропонує зрозумілу модель із двох рівнів. Перший рівень – фахівець з нерухомості, тобто конкретна людина. Вона проходить професійну підготовку, складає кваліфікаційний іспит, отримує свідоцтво і не рідше ніж раз на два роки підвищує кваліфікацію. Якщо не підвищила, дія свідоцтва зупиняється автоматично. Через п'ять років після набрання чинності законом запрацює й освітній ценз: вища або фахова передвища освіта у сфері архітектури та будівництва, права чи економіки.

Другий рівень – агент з нерухомості, тобто бізнес: ФОП або компанія, у якій працює щонайменше один фахівець і керівник якої сам має цей статус. Агент проходить акредитацію, і надавати посередницькі послуги зможуть лише акредитовані агенти з Єдиного реєстру. При цьому самі послуги рієлтора залишаються добровільними – продати чи здати власну квартиру без посередника можна, як і раніше.

Реєстр, атестацію, акредитацію й дисципліну веде одна організація – Українська спілка фахівців з нерухомості. Її не створюють "згори" і не з нуля. Установчий з'їзд формують всеукраїнські професійні об'єднання ринку з історією щонайменше п'ять років і осередками в більшості регіонів, а їхню відповідність цим критеріям підтверджує Фонд державного майна. Чинні асоціації не зникають: отримавши статус професійного громадського об'єднання, вони зможуть навчати фахівців, проводити підвищення кваліфікації, делегувати представників до Апеляційної комісії та захищати своїх членів. Просто працюватимуть усі за єдиними правилами.

Саме проти цієї єдності й спрямована альтернатива. 27 жовтня колеги зареєстрували законопроєкт №16145-1, ключова відмінність якого – ставка на кілька саморегулівних організацій замість однієї. Найпослідовніше таку "множинність" серед професійних об'єднань обстоює Асоціація фахівців з нерухомості (ріелторів) України: вона публічно наче і підтримує законодавче регулювання, але виступає проти єдиної організації. Я поважаю цю позицію і розумію побоювання. Ідея звучить привабливо: конкуренція, вибір, жодної монополії. Але варто чесно сказати, що це означатиме на практиці: кожне чинне об'єднання збереже власні правила, а ринок отримає не нові стандарти, а нову вивіску над старими.

Що робитиме єдина спілка

Українська спілка фахівців з нерухомості це не ще одна громадська організація, а орган професійного самоврядування з чіткими обов'язками, визначеними законом. Так само працюють нотаріат і аудит.

Серцем системи стане Єдиний реєстр – відкритий, безкоштовний і цілодобовий. За номером з оголошення будь-хто за хвилину побачить, чи чинне свідоцтво або акредитація, у якого агента працює фахівець і чи застосовувалися до нього стягнення. Записи з Реєстру не видаляються: після втрати статусу вони переходять в архів з усією історією, тож "почати з чистого аркуша" під новою вивіскою не вийде.

Спілка відповідатиме і за те, хто потрапляє в цей реєстр. Вона затверджує програму підготовки та контролює якість навчання, щонайменше раз на місяць проводить кваліфікаційний іспит, видає свідоцтва фахівцям і акредитує агентів. Далі вона стежить, щоб фахівці не зупинялися в розвитку, перевіряє агентів і розглядає скарги клієнтів. Якщо порушення підтверджується, спілка може винести попередження, зупинити свідоцтво чи акредитацію на строк від одного до шести місяців, а в найсерйозніших випадках – виключити з Реєстру з забороною повернутися до двох років.

Окремий фільтр для тих, кому на ринку не місце взагалі. Не допускаються особи із судимістю чи корупційними правопорушеннями, громадяни держави-агресора, підсанкційні особи, а також компанії, пов'язані з державою-агресором або з юрисдикціями з "чорного списку" FATF. Працювати на окупованих територіях заборонено, зокрема й через сайти, соцмережі чи месенджери.

Усе це тримається на одному принципі: членство в спілці для фахівців обов'язкове, а внески обмежені законом – не більше двох мінімальних зарплат. Саме обов'язковість робить дисципліну реальною, бо позбавлений статусу рієлтор не може просто перейти до іншої організації й працювати далі.

Є й вимір, про який згадують рідко. Рієлтори – суб'єкти первинного фінансового моніторингу, тобто мають допомагати державі виявляти схеми відмивання коштів. На практиці цього майже ніхто не робить. Ризик ще 2017 року зафіксував MONEYVAL, а національна оцінка ризиків прямо пов'язала його з відсутністю регулювання цього ринку. Тому законопроєкт це також крок на шляху до ЄС і виконання зобов'язань за програмою Ukraine Facility.

Що насправді означає множинність

Коли кілька організацій з владними повноваженнями конкурують за членів, вони конкурують не якістю, а поблажливістю. Виграє та СРО, де нижчі внески, легший іспит і м'якша дисципліна. Свідоцтво "атестованого фахівця" в різних організаціях означатиме різне, а споживач цієї різниці не побачить.

Ще гірше з відповідальністю. Агента виключили з однієї СРО за шахрайство, а наступного дня він вступає до іншої. Дисципліна, з якої можна просто вийти, не працює. Та й перевірити рієлтора стане складніше: замість одного реєстру людина муситиме шукати номер з оголошення по кількох базах, а держава однаково буде змушена будувати зведений реєстр.

Не менш серйозні наслідки для фінмоніторингу. Кілька наглядачів із різними стандартами це прогалини, якими користуються схеми відмивання і які одразу помічають міжнародні оцінювачі. Щоб стежити за кількома СРО, державі знадобиться ще один орган, і ми отримаємо одночасно і самоврядування, і державну бюрократію. А велика мережа агентств зможе створити власну "кишенькову" СРО і писати стандарти під себе, тоді як дрібні організації просто не матимуть ресурсу на перевірки й дисциплінарні комісії.

Що показує Європа

Прихильники множинності часто посилаються на світовий досвід. Тож подивімося на нього уважно і почнімо з найсвіжішого уроку.

Нідерланди – найсвіжіший урок. Там ще 2001 року скасували захист звання маклера: назватися рієлтором міг будь-хто, а наводити порядок на ринку доручили добровільним асоціаціям. Чверть століття потому стало зрозуміло, що це не працює. Асоціація може покарати лише свого члена, а виключений просто продовжує працювати сам по собі. Тому найбільші асоціації країни визнали, що суворо свої правила не застосовують: бояться, що порушники підуть. 1 жовтня 2026 року міністерка житлової політики оголосила, що держава готує обов'язкову реєстрацію рієлторів. Без запису в реєстрі працювати буде не можна, а за серйозні порушення з нього викреслятимуть.

У Польщі, Естонії та Німеччині теж є кілька професійних асоціацій, але членство в них добровільне, і жодних владних повноважень вони не мають. Це не множинність СРО, а звичайні громадські об'єднання. У Німеччині, наприклад, дозвіл на професію видає не асоціація, а державний орган.

Бельгія обрала протилежний шлях: ліцензію видає і реєстр веде єдиний Інститут професійних агентів з нерухомості, членство в ньому обов'язкове, а держава наглядає за ним через свого уповноваженого.

Австрія поєднує державну реєстрацію з обов'язковим членством в єдиній економічній палаті.

Навіть Англія, яка зобов'язує агентів з оренди бути членом однієї з двох схем розгляду скарг під загрозою штрафу до £5 000, не дає цим схемам права атестувати чи допускати до професії – вони лише розглядають скарги.

Висновок простий: у жодній із цих країн кілька конкуруючих організацій не вирішують, кому дозволено працювати на ринку. Там, де є обов'язковість і реальна відповідальність, є один орган. Там, де організацій кілька, вони або добровільні, або не мають влади – і Нідерланди щойно показали, чим це закінчується.

Чесно про ризики монополії

Водночас критики єдиної спілки мають рацію в одному: будь-яка монополія на допуск до професії несе ризики завищених внесків, закритості й корупції. Але відповідь на це не роздроблення, а запобіжники. І більшість із них уже є в тексті законопроекту 16145.

Членський внесок обмежено двома мінімальними зарплатами, Реєстр відкритий і безкоштовний, а підстави та види стягнень вичерпно визначені законом. Засідання Дисциплінарної комісії відкриті й транслюються онлайн, а рішення та протоколи з результатами голосування публікуються протягом трьох робочих днів. Будь-яке рішення можна оскаржити до Апеляційної комісії, членів якої обирають на відкритому конкурсі, або до суду. Фінансову звітність спілки перевіряє незалежний аудитор, діють антикорупційна програма й обов'язкове декларування конфлікту інтересів. Органи спілки виборні, їм можна висловити недовіру, а перший черговий з'їзд має відбутися не пізніше ніж за 36 місяців.

Решту ми готові посилити до другого читання – ротацію органів спілки, ширшу публічну звітність, чіткий державний нагляд за дотриманням закону. Саме так працюють нотаріат і аудит, і саме так працює бельгійська модель.

Одні правила для всіх

Людина, яка купує першу квартиру чи винаймає житло для родини, не повинна розбиратися, яка з кількох організацій суворіша. Вона має бачити один номер в одному реєстрі й знати: за порушення агент справді втратить право працювати, а не продовжить роботу наступного дня, вступивши до сусідньої СРО.

Тому я запрошую авторів альтернативного законопроєкту та професійні асоціації до спільної роботи в комітеті. Давайте сперечатися не про кількість організацій, а про те, як зробити одну – прозорою, підзвітною і справді на боці споживача.