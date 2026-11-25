"Хто це сказав"? Трамп розсміявся зі слів Зеленського про мирну угоду до січня

Президента США Дональда Трампа розсмішила думка про можливість укладання мирної угоди між Росією й Україною до січня. Саме так, сміхом, він відреагував на запитання щодо твердження Зеленського про те, що такі "дедлайни" йому озвучили трампівські переговорники Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Сам Трамп "не обмежується жодними термінами", хоче, щоб війна закінчилася і вважає, що Штатів вона жодним чином не стосується. Про це він сказав в інтерв'ю The Post.

Що сказав Трамп

Дональд Трамп вкотре продемонстрував власну "емпатичність" та "послідовність" його спецпредставників на переговорах щодо завершення російсько-української війни. Коли його запитали про переказану президентом України Володимиром Зеленським позицію американських переговірників щодо необхідності укладання мирної угоди між Києвом та Москвою до січня, коли розпочне роботу оновлений склад Конгресу – він розреготався.

"Трамп голосно засміявся, коли його запитали про заяви президента України Володимира Зеленського про те, що американські переговірники хочуть мирної угоди між Москвою та Києвом до січня. "Хто це сказав?" – спитав Трамп, посміхаючись та обмінюючись поглядами зі старшим помічником у кімнаті. "Що він хоче від мене?" – розповідає про реакцію президента США The Post.

Далі Трамп перейшов до вже давно знайомої всім риторики: мовляв, війна затягнулася, бо "для танго потрібні двоє".

"Я не обмежуюся чіткими термінами. Я просто хочу, щоб це закінчилося. Знаєте, це нас не стосується... Я б хотів, щоб це закінчилося сьогодні, але для танго потрібні двоє. Тож побачимо, що буде", – заявив президент США.

Також він знову, вже вкотре, прирівняв агресора РФ та жертву агресії Україну: мовляв, часом на заваді завершенню війни стоїть російський диктатор Володимир Путін, а часом –Зеленський.

"Іноді [президент Росії Володимир] Путін виглядає так, ніби він готовий, а Зеленський – ні. Іноді Зеленський хотів би це зробити, а Путін не готовий. Залежить від того, який день", – заявив Трамп, не уточнивши, в чому саме він розгледів готовність Путіна зупинити війну, коли той постійно демонструє, що не збирається цього робити.

Що передувало

Раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Bloomberg розповів, що Кушнер та Віткофф наполягають на укладанні мирної угоди "якомога швидше", а в ідеалі – до січня. Через це, побоюється глава держави, від України США можуть вимагати значних поступок – тоді як Путін не виявляє жодних ознак готовності припинити війну.

Зеленський наголосив, що Україна також хоче миру, але не будь-якою ціною.

"Є бажання діяти дуже швидко, і ми, і росіяни це розуміємо. Ми розуміємо, якою може бути ціна. Ми також дуже хочемо миру, але не лише за рахунок України", – сказав президент України.

Також глава держави зазначив, що Україна домагатиметься потужного пакету військової допомоги США та жорсткіших санкцій проти Росії, якщо не буде досягнуто мирної угоди, прийнятної для Києва.

"Повинен бути такий рівень підтримки України та такі санкції, щоб вони послали чіткий сигнал росіянам. Настав час сісти за стіл переговорів і припинити війну", – сказав він.

Як повідомляв OBOZ.UA, Кушнер сказав, у якому випадку Трамп схвалив би гарантії безпеки для України за зразком Статті 5 НАТО.

Також всього кілька днів тому Трамп заявив про підготовку масштабного перемир'я між Україною та РФ.