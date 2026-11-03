Блог | Хто штовхає Трампа до ядерної війни?

Такер Карлсон, один із найвпливовіших медійних прихильників Дональда Трампа, який підтримував його ще під час першої президентської кампанії та активно допомагав йому повернутися до Білого дому на другий термін, маючи близько 17,9 мільйона підписників у X (колишньому Twitter), написав наступне:

"Під тиском ізраїльського прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу адміністрація Трампа може за лічені дні розпочати ядерний удар по Ірану. Ціллю буде гора Пікакс у центральному Ірані, де, за твердженнями ізраїльської розвідки, іранський уряд відновив свою програму збагачення урану. Жодна звичайна зброя в американському арсеналі не здатна проникнути на 300 футів твердої граніту, щоб знищити тунелі, де нібито відбувається збагачення. Єдиним військовим варіантом є ядерний удар. Нетаньягу наполегливо просуває його. "Бібі телефонує Трампу з цього приводу щодня", – каже поінформований спостерігач.

Нетаньягу затиснутий у кут і зневірений. Після результатів виборів минулого тижня він не зможе сформувати уряд, якщо Трамп не втрутиться безпосередньо в ізраїльську політику та не домовиться з іншими партіями, щоб дати Нетаньягу 61 місце в Кнесеті. Інакше він вилетить з посади прем’єр-міністра і рушить до ганьби, розслідувань і, можливо, в’язниці. Нетаньягу мусить триматися ближче до Трампа. Йому потрібна ця війна.

З цією метою він чинив максимальний тиск на своїх найближчих союзників в адміністрації, включно з міністром оборони Пітом Гегсетом і командувачем CENTCOM Бредом Купером. Обидва виступають проти переговорного врегулювання війни, яку вони так фатально зганьбили; обидва просувають відновлення масштабних бойових дій. Державний секретар Марко Рубіо та директор ЦРУ Джон Реткліфф також ідуть слідами Нетаньягу, як і лідери Демократичної партії. На нещодавній зустрічі з цього питання колишній президент Барак Обама заявив, що він проти поточної угоди про мир з Іраном, яку розробляють у Досі.

Решта давніх союзників Америки на Близькому Сході жахається перспективи нової війни. 27 вересня Нетаньягу потай полетів до Абу-Дабі, щоб залучити ОАЕ до своєї лобістської кампанії за останній удар по Ірану. Еміратці відмовилися. Після восьми місяців конфлікту економіки Перської затоки похитуються. Так само глобальні ринки енергії та добрив. Вони не відновляться найближчим часом. У світі загалом налічується близько 850 супертанкерів, які перевозять нафту від виробників до решти світу. У жовтні лише в Ормузькій протоці 11 з них зазнали серйозних пошкоджень. За таких темпів глобальна депресія неминуча. Ядерний удар радикально прискорить руйнування. Випадіння від наземного вибуху на горі Пікакс забруднить Перську затоку, отруївши водопостачання для 100 мільйонів людей.

І це лише деякі негайні наслідки для регіону. Решта світу вразлива не менше. Жодна країна, окрім Сполучених Штатів, ніколи не застосовувала ядерну зброю у війні. Деякі хотіли б це зробити. Американський ядерний напад на Іран установив би новий прецедент. Росіяни вже сказали принаймні двом іншим урядам, що американський ядерний удар по Ірану звільнить їх використовувати ядерну зброю проти України. Пакистан та Індія спокусаться зробити те саме один проти одного, як і Північна Корея проти Сеула. Після першого ядерного удару Третя світова війна неминуча. Та війна буде короткою і останньою.

Ми сліпо брели до цього моменту місяцями. Від лютого адміністрація тихо переписала американську ядерну доктрину, щоб полегшити перше використання так званих "тактичних ядерних боєголовок" і тим самим зробити його ймовірнішим. Ніхто в Вашингтоні з жодної партії, здається, не турбується з цього приводу. Тепер ми на межі.

Близькі спостерігачі кажуть, що Трамп, імовірно, ухвалить рішення до наступних вихідних, чи використовувати ядерну зброю. Це буде 7 листопада, за шість днів віднині. На його кредит, він вагається. Наразі Трамп слухає свого віцепрезидента Джей Ді Венса та свого посланця й друга Стіва Віткоффа, обидва з яких стверджують, що угоду з Іраном можна укласти.

Вони праві, хоч це й не буде просто. Іранці відомі своєю фруструючою манерою вести переговори в будь-яких обставинах, а елементи того уряду стали радикальнішими відтоді, як в лютому загинув аятола Алі Хаменеї та його родина. Після десятиліть ізоляції навіть відносно помірковані іранські лідери здаються спантеличеними тим, як ухвалюються рішення на Заході. (У Тегерані, наприклад, панує широке переконання, що уряд Сполучених Штатів контролює Ізраїль.) Але загалом люди, які розмовляли з ухвалювачами рішень в Ірані, кажуть, що там існує консенсус: подальша війна погана для всіх, а угода варта того, щоб її укласти.

Одна група, яку ще не консультували, – це глобальне населення – сотні мільйонів людей, які загинуть разом зі своїми дітьми, якщо Нетаньягу штовхне Трампа на запуск ядерного удару наступного тижня. Зараз саме час для них заговорити."

Хто на вашу думку штовхає Трампа на війну?