Блог | Хто дозволив Вашингтону шантажувати Україну?

Повідомлення The Kyiv Independent, Axios та Financial Times про погрози українському військовому командуванню з боку представників адміністрації Дональда Трампа вимагають невідкладної перевірки. За даними джерел цих видань, Вашингтон погрожував обмежити обмін розвідувальною інформацією та постачання озброєнь, якщо Україна не припинить удари по російських нафтопереробних заводах. Серед тих, кому, за повідомленнями, телефонували, називають головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого та заступника керівника Офісу президента Павла Палісу.

Якщо ці відомості підтвердяться, виникає принципове питання: чи не використовує американська адміністрація державні ресурси та безпекові механізми для примусу України до рішень, вигідних кремлю?

Президент США не стоїть над Конституцією та федеральними законами. Розвідувальні можливості, військова допомога й бюджетні кошти не є його особистою власністю. Конгрес визначає законодавчі рамки та асигнування, а виконавча влада зобов’язана діяти в межах наданих повноважень. Не кожне рішення щодо допомоги потребує попереднього погодження Конгресу, але жодне не звільняється від установлених законом обмежень і належного контролю.

Тому до Дональда Трампа та його адміністрації мають бути конкретні запитання.

На якій правовій підставі українському командуванню могли погрожувати припиненням розвідувальної підтримки? Хто ухвалював ці рішення? Чи відповідали вони умовам американських програм військової допомоги та вимогам законодавства? Чи не намагалися посадовці підмінити офіційні процедури особистими домовленостями?

Не менш важливо встановити, чи пов’язаний цей тиск із заявами Трампа про необхідність заміни Володимира Зеленського та його вимогами укласти угоду з росією.

Президент США не має повноважень призначати керівництво України. Вибори – справа українського народу, а їх проведення визначається Конституцією, законодавством і вимогами безпеки. Вимагати від Києва політичних поступок, одночасно погрожуючи обмеженням засобів оборони, – це вже не просто дипломатична незгода. Це обставини, які необхідно перевірити на предмет можливого зловживання владою.

ХТО МАЄ ДАТИ ПРАВОВУ ОЦІНКУ?

Передусім профільні комітети з розвідки та збройних сил Палати представників і Сенату США. Вони повинні витребувати документи, з’ясувати обставини телефонних розмов і перевірити, чи використовувалися військова допомога та розвідувальна інформація як засіб політичного примусу.

Генеральний інспектор Міністерства оборони США та генеральний інспектор розвідувального співтовариства мають перевірити дотримання процедур, можливі порушення та обставини ухвалення відповідних рішень. Якщо буде виявлено ознаки злочину, матеріали необхідно передати Міністерству юстиції США та ФБР.

Україна, зі свого боку, повинна документувати погрози, зберегти записи переговорів і службове листування, встановити хронологію подій та направити офіційні звернення до американських інституцій. НАТО має отримати пояснення щодо можливих наслідків для безпеки союзників.

БАЛІСТИЧНА ЗАГРОЗА – НЕ ПРЕДМЕТ ПОЛІТИЧНОГО ТОРГУ

Окремого розслідування потребують повідомлення про відсутність завчасного попередження України щодо російського балістичного удару по Києву 13-14 жовтня.

Необхідно встановити, яку інформацію мали партнери, коли її отримали, чи передавали її Україні та чи виникли затримки. Треба перевірити всі версії: від технічного збою й особливостей виявлення швидкісних ракет до можливих рішень про обмеження обміну даними.

Звісно ж без доказів ніхто не береться стверджувати, що попередження навмисно заблокували. Але якщо своєчасна інформація існувала й була безпідставно затримана, наслідки такого рішення мають отримати належну правову оцінку.

Розвідувальні дані, від яких залежать життя цивільних, не можуть ставати заручниками переговорів про російську нафту чи політичне майбутнє України.

СПЕЦСЛУЖБИ США І рф: КОНТАКТИ – ОДНЕ, СПРИЯННЯ АГРЕСОРОВІ – ІНШЕ

Офіційні контакти між американськими та російськими спецслужбами самі собою не є доказом змови. Такі канали можуть використовуватися для запобігання небезпечним інцидентам. Однак, їхній зміст, межі та наслідки потребують особливої уваги, якщо виникають конкретні підозри щодо загроз союзникам.

Конгрес має право з’ясувати, чи не передавалася інформація, здатна розкрити українські розвідувальні можливості, чи не створювалися перешкоди для попередження про російські удари та чи дотримувалися встановлені процедури захисту секретних даних.

Це важливо і з огляду на російські інформаційні операції. кремль роками використовує ядерні погрози, залякування нападом на НАТО та вигадані сценарії катастрофи, намагаючись паралізувати рішення західних урядів. Якщо ці наративи поширюються через канали, яким довіряють американські та європейські суспільства, необхідно перевіряти їхнє походження, достовірність і можливий зв’язок з операціями впливу.

Але підозра не замінює доказів: відповідальність конкретних осіб має встановлюватися на підставі перевірених фактів.

Стаття 51 Статуту ООН закріплює право України на самооборону. Це право не скасовує вимог міжнародного гуманітарного права, однак і не дає зовнішнім державам підстав вимагати від жертви агресії безумовної відмови від оборонних дій на користь агресора.

Якщо США пропонують припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, потрібні узгоджені умови, взаємні зобов’язання та механізм контролю. Одностороння політична заява не може автоматично створити зобов’язання для України.

Ми звертаємось до Конгресу США – про розслідування можливих погроз; від генеральних інспекторів – перевірки рішень щодо розвідки та військової допомоги; від компетентних правоохоронних органів – реагування за наявності ознак правопорушень.

Ключове питання просте: чи використовувалися повноваження американської держави для обмеження здатності України захищати свої міста й громадян?

Якщо ні – перевірка має це підтвердити. Якщо так – відповідальність повинна наставати за законом, незалежно від посади.