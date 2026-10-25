Хороші перспективи для України: в Reuters оцінили, як перемога демократів на виборах може поламати плани Трампа

Демократи також можуть проти...

Перемога демократів на виборах до обох палат Конгресу США може змінити можливості для надання допомоги Україні. Наразі президент Дональд Трамп значною мірою призупинив пряму фінансову та військову підтримку Києва.

У разі отримання контролю над обома палатами демократи зможуть самостійно визначати, які питання виносити на голосування та коли. Про це пише Reuters.

Як перемога демократів може вплинути на допомогу Україні

Якщо демократи здобудуть контроль над обома палатами Конгресу на листопадових виборах, вони зможуть винести на голосування питання про нову допомогу Україні.

За такого сценарію відповідні рішення, ймовірно, могли б отримати необхідну більшість у дві третини голосів, щоб подолати вето Трампа. Це дозволило б законодавцям домагатися підтримки України попри позицію президента США.

Трамп значною мірою призупинив пряму фінансову та військову допомогу Києву, попри широку підтримку України серед законодавців обох партій у її боротьбі проти російського вторгнення.

Демократи також можуть протидіяти рішенням Трампа щодо Росії

Нещодавно Трамп викликав невдоволення членів Конгресу, зокрема багатьох республіканців, скасувавши санкції щодо російського дизельного палива та російської енергетики лише через кілька тижнів після підписання відповідних законів.

У разі переходу контролю над Палатою представників до демократів член Конгресу від Нью-Йорка Грегорі Мікс може очолити Комітет із закордонних справ Палати представників.

Мікс уже вніс на розгляд двопартійний законопроєкт, спрямований на блокування плану Трампа щодо повернення російського дизельного палива на світовий ринок.

Як повідомляв OBOZ.UA, у відносинах між владою США та Україною, які останнім часом суттєво погіршилися, слід враховувати три основні аспекти. З юридичної точки зору Штати не мають зафіксованих зобов'язань допомагати нашій державі, тож можуть діяти тут на власний розсуд.

До того ж, адміністрація Дональда Трампа намагається виграти проміжні вибори до Конгресу, звинувативши Україну у всіх проблемах американців, а останні, хоч і підтримують український народ – не голосують на виборах з урахуванням цієї підтримки.