Блог | Хмари над Україною чи туман брехні з Вашингтона

США знову збрехали, пояснивши Україні відсутність розвідувальних даних про запуск ракет у ніч на 13 жовтня "поганими погодними умовами".

І Київ цілком слушно не вважає цю проблему достатньою причиною.

Насправді, це завуальоване підігравання Путіну задля призупинення ударів по НПЗ та портам, через які йдуть поставки дизеля в США.

Чи залежить від погоди система відстеження балістичних ракет?

Ні, робота сучасних систем відстеження балістичних ракет практично не залежить від погоди.

Ці системи проектуються так, щоб забезпечувати стовідсоткову готовність у будь-яких метеорологічних умовах (дощ, туман, сніг чи буря). Проте погодні фактори можуть мати мінімальний непрямий вплив на окремі її елементи.

Ось як працюють різні компоненти системи, та як на них впливає погода:

1. Радіолокаційні станції (РЛС / Радари)

Наземні та морські радари використовують радіохвилі надвисоких частот (НВЧ), які легко проходять крізь хмари, туман, зливи та снігопади. Погода на Землі не заважає їм бачити цілі на відстані тисяч кілометрів.

Екстремальні погодні явища (наприклад, сильний ураган або цунамі) можуть загрожувати самій конструкції радара, але не заважають його радіосигналу.

2. Супутникове відстеження (Космічний ешелон).

Супутники (наприклад, американська система SBIRS) фіксують тепловий слід (факел) від двигуна ракети в момент запуску за допомогою інфрачервоних датчиків.

Дуже щільна та висока хмарність (грозові хмари) теоретично може на кілька секунд "приглушити" тепловий силует ракети в перші миті старту. Проте вже за кілька секунд ракета пробиває хмари і виходить у розріджені шари атмосфери та космос, де хмар немає, і стає ідеально помітною.

3. Політ самої балістичної ракети.

Балістичні ракети летять за заданою траєкторією, і більша частина їхнього шляху проходить у ближньому космосі (вакуумі), де взагалі немає поняття "погода".

Погодні умови (сильний вітер чи щільність повітря) мають значення лише у перші секунди після старту та в останні секунди перед ударом, коли бойова частина повертається в атмосферу. Системи відстеження (траєкторні обчислювачі) заздалегідь враховують ці фактори.

Що насправді може заважати відстеженню?

Замість погоди на ефективність системи відстеження впливають зовсім інші чинники.

✓ Космічна погода, наприклад потужні спалахи на Сонці та геомагнітні бурі можуть створювати перешкоди радарам.

Але таких потужних спалахів на сонці не було.

✓ Космічні засоби РЕБ, яких в Росії просто не існує.

Виходячи з того, що США вже давно не є надійним партнером не тільки для України, але й для НАТО, виникають логічні питання:

1) Які країни НАТО мають засоби по відстеженню балістичних ракет і чи можуть вони компенсувати залежність від розвідданих США?

Країни НАТО мають засоби для відстеження балістичних ракет як на національному рівні, так і в межах спільної системи протиракетної оборони (ПРО) Альянсу.

Основні країни НАТО та розміщені засоби стеження:

1) Сполучені Штати Америки (США) мають найширшу мережу космічних супутників раннього попередження (SBIRS), наземних стратегічних радарів (таких як системи PAVE PAWS у США) та розгорнуті мобільні РЛС великої дальності AN/TPY-2.

1) Туреччина.

На її території (у провінції Малатья / Кюречик) розміщено американську/натовську РЛС раннього попередження AN/TPY-2, призначену для виявлення та відстеження балістичних загроз.

3) Польща.

Розміщено наземну базу ПРО США/НАТО Aegis Ashore у Редзіково з високоточними радарами та засобами виявлення/відстеження.

4) Румунія.

На базі в Девеселу розгорнуто американський комплекс Aegis Ashore, який включає радари та системи спостереження й перехоплення балістичних ракет малої та середньої дальності.

5) Німеччина також розгортає багаторівневу протиракетну оборону, включаючи системи раннього попередження та закупівлю/розгортання комплексу Arrow 3 (для перехоплення в космосі), а також має на озброєнні батареї Patriot зі спеціалізованими радарами (напр., AN/MPQ-53/65).

6) Інші європейські країни-члени НАТО (як-от Велика Британія, Франція, Італія, Нідерланди, Іспанія тощо) володіють власними або інтегрованими в сили НАТО кораблями з системою керування Aegis (есмінці та фрегати) або мобільними батареями протиракетної оборони (Patriot, SAMP/T), які здатні виявляти, супроводжувати та перехоплювати балістичні цілі.

Висновки напрошуються досить неприємні

Або існує змова в межах альянсу НАТО про блокування розвідданих, або сам альянс критично залежить від Пентагону в питаннях протиракетного раннього попередження.

В перше слабо віриться.

А от залежність безпеки країн ЄС від настрою якогось параноїка із США – це прямий шлях до ескалації нападу Росії на країни ЄС, тобто до початку третьої світової війни.

Чи не завелика ціна дизелю і влади Трампа?