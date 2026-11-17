Блог | Керченський міст похитнув імперію: з яким обличчям Путін тепер поїде до Сі й Трампа

Керченський міст з'єднував не тільки "материкову частину" Росії з окупованим Кримом. І не тільки Чорне море з Азовським. Він з'єднував вологі мрії Путіна про імперське відродження з реальними спроможностями сучасної Росії. Тепер цим мріям фактично покладено край.

Що важливо? Сьогодні в Брюсселі відбувається чергове засідання контактної групи у форматі "Рамштайн". Потреби Сил оборони на ньому представлятиме міністр оборони Євгеній Хмара. Від цього засідання нам треба багато. І міністру якраз сьогодні є що сказати, є що показати.

Україна – не прохач допомоги. Україна – це сила, яка стіною встала на захист всього демократичного західного світу. Сила, яка добивається реальних успіхів, там, де інші навіть не наважились би спробувати. Зокрема, інженерно освічені люди кажуть, що удар по керченській арці – це операція рівня бога. Скласти міст важко. Будь-який. А скласти об'єкт такого масштабу й значення, який має найвищий рівень захисту – майже неможливо. Майже...

Крім того, в Міноборони суттєво змінили підходи до діп-страйків (спадок Хмари з СБУ). І сьогодні Україна не просто завдає ударів по окремим об'єктам. Відбувається стратегічне знекровлення російської економіки на відстані 2-3 тисячі кілометрів від українського кордону. Значення цих ударів настільки великі, що їх наслідки можна буде оцінити тільки згодом. Башкорстан, Уренгой, Тюмень, Мурманськ.

А післязавтра в китайському Шеньчжені має відбутися трьохстороння зустріч Сі-Трамп-Путін. Російський диктатор мав поїхати туди в ролі альфа-самця, ведмедя... Але після сьогоднішньої ночі ніякої альфи вже бути не може... І ведмедя не буде. Скоріше якийсь "ять" – "Ъ"... Ять-міль...

В дитинстві розповідали одне одному небилиці, як "під мостом піймали гітлєра з хвостом"... І сьогодні ця стара дитяча приказка несподівано набула нової актуальності...