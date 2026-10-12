Каллас відповіла на заклик Трампа щодо виборів в Україні

Вибори в Україні не можуть відбутися, доки триває війна, заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас. За її словами, міжнародні партнери мають насамперед тиснути на Росію, щоб змусити її припинити бойові дії.

Каллас наголосила, що проведення виборів стане можливим після припинення вогню. Про це вона розповіла перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі 12 жовтня.

За якої умови в Україні можуть відбутися вибори

Каллас зазначила, що під час війни вибори не проводять, про що свідчить практика, закріплена в конституціях багатьох країн. Вона також нагадала, що президент Володимир Зеленський заявляв про готовність організувати голосування якомога швидше в разі припинення вогню.

"Майже кожна конституція передбачає, що коли триває війна, вибори проводити не можна. І, наскільки я розумію, президент Зеленський також заявив, що якщо буде припинення вогню, то він готовий провести вибори якомога швидше", – сказала висока представниця ЄС.

Каллас закликала зберігати єдність в Україні

Дипломатка звернула увагу, що виборчий процес передбачає політичну боротьбу всередині країни, тоді як Україна продовжує зазнавати зовнішньої агресії. Тому, за її словами, під час війни особливо важливо зберігати єдність суспільства.

"Вибори – це завжди боротьба між різними групами всередині країни, тоді як атаки надходять ззовні. Саме тому дуже важливо зберігати людей об'єднаними, поки триває війна", – наголосила Каллас.

Вона додала, що міжнародний тиск має бути спрямований на Росію, аби домогтися припинення війни.

"Якщо тиск буде чинитися на Росію, щоб вона припинила цю війну, я впевнена, що в Україні відбудуться вибори", – підсумувала висока представниця ЄС.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україні час обрати нового лідера, звинувативши Володимира Зеленського в небажанні завершувати війну. Американський президент також розкритикував українські удари по російських нафтопереробних заводах.

Як писав OBOZ.UA, Володимир Зеленський заявив, що Україна готова провести вибори за умови повного припинення вогню на 60 днів. Він наголосив, що рішення про те, хто очолюватиме державу, мають ухвалювати самі українці, а також запропонував взаємно припинити удари по енергетичній інфраструктурі України та Росії.