Італія заморозила новий пакет військової допомоги Україні: Мелоні чекає результатів виборів у США – медіа

Уряд Італії з серпня поточного року затримує відправку 13-го пакета військової допомоги Україні. Справа у тому, що італійська прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні чекає на результат проміжних виборів у США, які відбудуться 3 листопада.

Про це пишуть італійські медіа. "Підтримка України продовжуватиметься", цитують вони офіційні заяви власного уряду і додають, що урядовці "не уточнюють, коли розпочнеться допомога або які перешкоди ще потрібно подолати".

Що відомо про затримку

Новий пакет вже давно сформований і готовий. Однак з серпня його відправка за тими чи іншими причинами відкладалася. Цей пакет "залишається в невизначеності після неодноразових затримок", дату його відправлення "досі не визначили", зазначають медіа.

Останній пакет Італія відправляла Україні ще 10 місяців тому.

Італійські медіа не уточнюють, звідки в них інформація, що політичний календар США, зокрема "проміжні вибори 3 листопада стали для Італії новим орієнтиром очікувань". Результати виборів у США нібито "можуть надати нову політичну основу", водночас "залишається незрозумілим, який саме результат виборів сприяв би ухваленню рішення".

Також немає жодного підтвердження, що допомогу Україні відправлять одразу після голосування. Станом на зараз новий пакет залишається заблокованим.

Що передувало

"Відсутність крайнього терміну для відправки нової партії допомоги ставить під сумнів достовірність офіційних запевнень уряду Італії щодо підтримки України", – констатують італійські видання.

Вони нагадують, що відносини, які були між Мелоні та Трампом одразу після його повернення у Овальний кабінет були більш ніж позитивними. Але американський президент дуже обурився на Італію, коли остання на початку війни США з Іраном нібито не дозволила використовувати італійські аеродроми та злітно-посадкові смуги, "що створило серйозні логістичні труднощі".

Так чи так, італійська прем’єрка зберігає антиросійську та проукраїнську риторику. Як повідомляв OBOZ.UA, нещодавно Джорджа Мелоні знов визнала, що у Кремлі брешуть про просування на фронті й натомість тероризують мирних жителів. Про це політикиня сказала 14 жовтня під час виступу в парламенті напередодні засідання Європейської ради.

Одночасно вона також розкритикувала підхід президента США до проблеми війни в Україні, зазначивши, що капітуляція нашої ккраїни не може бути "миром", а його домовленість про поставки російського дизельного пального несе значні ризики.