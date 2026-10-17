"Історичний момент": у Росії зраділи указу Трампа про скасування санкцій, передбачених "законом Грема"

У Росії зраділи рішенню президента США Дональда Трампа призупинити дію санкцій, передбачених "законом Грема". Там назвали цей крок історичним і заявили, що обмеження могли зашкодити економічній співпраці Москви та Вашингтона.

Про це на платформі Х повідомив переговорник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв. Він наголосив, що замість санкцій країнам варто розвивати діалог і взаємовигідні економічні відносини.

У Росії сподіваються на економічну співпрацю зі США

Дмитрієв переконаний, що після смерті сенатора Грема закон суттєво змінили, і в такому вигляді він міг практично повністю припинити економічну співпрацю між Росією та США. На його думку, це завдало б значних збитків передусім економіці Сполучених Штатів і світовим ринкам.

"Ми зазвичай не коментуємо такі закони, тому що це, безумовно, рішення Сполучених Штатів Америки. Але що дуже важливе? Ось після смерті сенатора Грема закон було дуже змінено. І мало хто взагалі бачив усі ці зміни до кінця, але базово він фактично забороняє будь-яку економічну, інвестиційну співпрацю Росії та США. І ми бачимо, що закон Грема безумовно, шкодить спільним російсько-американським проєктам, шкодить ролі Росії та США щодо відновлення енергетичних ринків, роботи на світових ринках. І ми бачимо, що загалом цей закон, який має бути фактично введений в найближчі два дні, виходить все більше усвідомлення США, що це неправильний закон", – заявив очільник Російського фонду прямих інвестицій в ефірі одного з пропагандистських каналів країни-агресорки.

Дмітрієв зазначив, що подальший розвиток подій стане зрозумілим найближчими днями та додав, що у США дедалі більше усвідомлюють переваги економічної співпраці з Росією для світових ринків і можливі негативні наслідки санкцій для американської економіки.

"Економічна співпраця Росії та США відповідає інтересам обох країн, сприяє стабільності світової економіки та створює основу для зміцнення довіри та досягнення міцного світу", – йдеться у пості Дмитрієва.

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Що передувало

Нагадаємо, Дональд Трамп відмовився від санкцій щодо експорту російських енергоносіїв, які мали бути запроваджені відповідно до закону про "пекельні санкції" авторства покійного сенатора Ліндсі Грема. За два дні Трамп мусив запровадити 100% тарифи на всі товари від найбільших покупців російської нафти, а також серйозні обмеження щодо російських компаній, але відмовився це робити, пославшись на "національні інтереси США".

Як писав OBOZ.UA, президент Володимир Зеленський, після масованого удару РФ по енергетичних об'єктах України, розкритикував США за ігнорування законопроєкту сенатора Ліндсі Грема, який "повинен був запровадити справді дієвий тиск на Росію заради припинення цієї війни". Глава держави наголосив, що цей документ і надалі може сприяти закінченню війни, якщо його положення будуть реалізовані.