Блог | Історична зброя: Москва вже створює "юридичні" приводи для нового вторгнення

Російський суд за позовом Генпрокуратури Росії визнав балтійських націоналістів часів Другої світової війни пособниками нацистської Німеччини. У російській генпрокуратурі це рішення назвали юридичною підставою для захисту своїх інтересів у Латвії, Литві та Естонії.

Ухвала суду зафіксувала "факт воєнних злочинів та злочинів проти людяності" щодо вигаданого "радянського народу". У російському наглядовому органі наголосили, що ухвалене рішення нібито дає змогу Росії аргументувати власні дії щодо захисту так званих національних інтересів на території трьох суверенних балтійських держав. У заяві прямо згадуються Литва, Латвія та Естонія в контексті потенційних претензій з боку Москви.

Російський карго-культ імітує ці ваші новомодні зовнішні елементи цивілізації: "законність", "юридичний процес"...

На ділі – дикуни планують вбивство. Як завжди.

Громадяни Латвії, Литви та Естонії в часи Другої Світової не були громадянами СССР чи московської держави і не зобов'язані були любити совєцкій народ.

Це точно так само, як московські потвори і їх посіпаки десятиліттями у нас клеймили "птірадатєлямі" Бандеру і Шухевича, а на ділі, ті навіть не були громадянами СРСР, щоб когось "зрадити".

Так само і тут: саме СРСР був окупантом на території наших "лісових братів" і творив там злочини. Це історичний факт.

Литва, Латвія і Естонія у 1940 році були незалежними державами. Вони мали визнаний міжнародний статус, а в 1939 році Москва таємно разом з Гітлером поділила сфери впливу, і в 1940 їх окупувала.

Таким чином саме Москва вчинила злочин.

А зараз злочинцями оголошує звичайний національний спротив своїй окупації.

І тут, до речі, сучасна Польща з Москвою дивні братья навєк: вони діють однаково – коли оголошують національний спротив зовнішній окупації "злочинним".

Ще один прікол в тому, що "радянський народ" виник значно пізніше цих подій. Лише Хрущов аж на двадцять другому партз'їзді КПСС у 1961 році проголосив чудо, що виникла "новая історічєская общность". А до того ніхто себе совком не вважав – ні в 40-х, ні в 50-х.

Тобто саме поняття – новояз. Вигаданий конструкт.

І балтійські націоналісти прям зуміли відправитися в минуле і вчинити злочини проти совєцкого народа до того, як він народився.

Але насправді це поняття "совєцкого народу" – антигуманне. Саме існування соєвцкого народу – злочин проти людяності.

Комуністи оголошували, що творення цього "народу" іде згори, тобто під керівництвом партії. А "совєцкій народ це перехідна фаза розвитку від окремих націй до багатонаціонального комуністичного суспільства".

Отже, кажучи нормальною мовою: сам "народ" це результат денаціоналізації інших народів. Ментальний совок для окремої людини це твій фінал після процесу промивки мізків. А для народів – результат смертельної окупації, бо кінцева мета творення совєцкого народа це захоплення народів в масштабі всього світу, коли всі ці народи позбавили їх ідентичності.

Це важливо розуміти, бо всякі покидьки типу Мураєва і в нас пропагували цю теплу, лампову ностальгію за "савєцкім народом".

Таким чином, знищення цього паскудного, чорного, смердючого слизу – совєцкого народа – це правильний і потрібний процес. Його зобов'язані були вести всі вільні народи планети, щоб самим не стати огидними совками, якщо Москві вдастся "міровой пожар раздуєм". І відповідно, ті, хто цей процес вели – правильні хлопці.

Але повертаючись до сьогодні, зрозуміло, що перекручування логіки минулого слугує інтересам рашки в майбутньому. Коли окупант виправдовує минулу окупацію, значить, хоче її повторити.

Це означає, що і Польща, і половина Німеччини, і взагалі вся Східна Європа може зіткнутися з подібними претензіями цього потворного виду нео-неандертальців. Ніщо не заважає Москві оголосити, що колись "польські націоналісти" в еялеті Російської імперії творили "злочини" проти мірних рускіх окупантів в трусіках – скажімо під час Варшавського повстання 1833 року. Потім назвати це "причиною для захисту" отих фріків-друзів Москви у Польщі, типу Брауна, Корвіна, Босяка, які зараз там розганяють істерію проти України і ЄС, і почати вторгнення. Поки вони топлять за рашку чи навіть як Навроцький веде незрозумілу політику "недопомоги Україні", на ділі всі подібні АфД і лепени допомагають занапастити свої народи, як колись їхні безтолкові попередники.

Все це вчергове підтверджує просту істину: "історія не на часі" – це московський штамп. Ним диверсійно-пропагандистські підрозділи ворога обеззброюють вас. А самі знають, що історія це зброя, і вже давно нею по вам стріляють.

Із цього окремий висновок: значить, і ми маємо використовувати історію в якості зброї. Ми маємо воювати на всіх фронтах – воєнному, інформаційному, культурному, науковому, історичному, політичному, дипломатичному і в усіх можливих. Наша задача і місія – об'єднати народи навколо ідей відсічі силам зла, які насуваються на всіх.

Колись саме з території України розселилося половина вільних народів світу. І колись совкові орки зникли як роса на сонці саме після рішення прийнятого в Україні.

200 млн совєцкіх людєй. Було і не стало за останні десятиліття. Як корова злизала.

Висохнуть і ці.