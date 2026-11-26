"Історична особистість": Кушнер похвалив Путіна і назвав його "гроссмейстером політики"

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер назвав російського диктатора Володимира Путіна "гроссмейстером політики" й похвалив за те, як він веде переговори. Також спецпосланець зазначив, що очільник Кремля нібито прагне миру та проявляє "стриманість", обіцяючи не застосовувати ядерну зброю.

Про це Кушнер сказав в інтерв'ю СЕО медіагрупи Axel Springer Матіасу Депфнеру на подкасті MD Meets.

Що відомо

Коментуючи спосіб ведення переговорів Путіна під час зустрічей, Кушнер зазначив, що кремлівський диктатор нібито "дуже організований" та "дуже підготовлений". Також спецпосланець президента США назвав очільника Кремля "гросмейстером політики". Таку характеристику Кушнер дав Путіну, обговорюючи, як проходять зустрічі з очільником Росії.

"Президент Путін дуже організований. Комусь може подобатися те, що він зробив, комусь ні, але він безумовно гросмейстер політики. Він історична особистість. Він завжди дуже, дуже добре підготовлений, дуже вдумливий. Коли ми говоримо, він багато записує, а потім чітко доносить свою позицію", – сказав Кушнер.

За його словами, очільник Кремля нібито хоче миру й хоче спробувати змінити відносини з Америкою.

"Цілком зрозуміло, що він дуже глибоко розуміє питання і має щодо них дуже тверді позиції. За моєю оцінкою та оцінкою Стіва (Віткоффа. – Ред.), він не просто хоче миру – він хоче спробувати змінити відносини з Америкою і хоче подивитися, чи є спосіб почати все заново", – додав спецпосланець Трампа.

Також Кушнер наголосив, що "наразі Путін демонструє стриманість", оскільки погодився не використовувати ядерну зброю і запевнив, що цього немає серед його намірів.

Тим часом спецпосланець зауваживв, що Путін не зацікавлений у негайному припиненні вогню, хоча американські переговірники й наполягали на цьому.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що адміністрація президента США Дональда Трампа відмовилася від просування ідеї економічного заохочення Росії для припинення війни проти України. Запропоновані Вашингтоном енергетичні та авіаційні проєкти не зацікавили Москву. Наразі країна-агресорка продовжує наполягати на територіальних поступках з боку Києва.