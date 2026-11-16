Блог | Історія американського роззброєння України: чому Байдену краще було промовчати

Джо Байден у своїх мемуарах поскаржився на Зеленського. Мовляв, той упертий і недостатньо вдячний.

А давайте дещо нагадаємо колишньому президенту США. Трошки контексту, так би мовити. Зокрема, історію американської участі в роззброєнні України. Зокрема, участі безпосередньо Байдена.

1991 рік. Україна має третій за кількістю ядерних боєзарядів арсенал світу. Вашингтон робить його ліквідацію одним зі своїх зовнішньополітичних пріоритетів. Під американським дипломатичним тиском Україна погоджується передати ядерні боєголовки росіянам. Натомість отримує безпекові запевнення, зафіксовані Будапештським меморандумом.

У наступні роки за фінансової та технічної допомоги США ліквідували українські міжконтинентальні ракети, пускові установки, стратегічні бомбардувальники та крилаті ракети.

Паралельно скорочувалися звичайні озброєння. Лише між 1992 та 1995 роками український облікований парк скоротився на 2 102 танки та 1 784 бойові броньовані машини. Все це за активної участі США.

Але далі ще цікавіше. У 2005 році Сполучені Штати очолили міжнародну програму НАТО з утилізації українських озброєнь та боєприпасів. Станом на лютий 2014 року в межах цієї програми було ліквідовано:

- 25 200 тонн звичайних боєприпасів;

- 529 074 одиниці стрілецької та легкої зброї;

- 332 352 протипіхотні міни (потім ця кількість сягнула двох мільйонів);

- 1 000 переносних зенітних ракетних комплексів.

І це офіційні цифри Державного департаменту США. І все це під політичним тиском та погрозами.

Потім росія захопила Крим і розпочала війну на Донбасі. А адміністрація Обами, в якій Байден обіймав посаду віцепрезидента, відмовлялася передавати Україні основні категорії летального озброєння, побоюючись ескалації.

У 2022 році росія розпочала повномасштабне вторгнення. І Україна знову була змушена просити зброю. Просити артилерію. Просити системи ППО. Просити ракети. Просити літаки. Домагатися дозволів бити по військових цілях на території агресора.

Безперечно, за президентства Байдена США надали Україні величезну допомогу. Вона врятувала безліч життів. Але все це не результат їхньої ініціативи. Україна мала місяцями переконувати партнерів передати озброєння.

А тепер США взагалі союзник росії. Це очевидно. І на фоні цього доволі огидно читати цього діда, який у білому халаті сидить у своєму маєтку, та філософствує у сраних мемуарах про поведінку президента, країна якого веде війну на виживання.

А що стосується Зеленського, то Зеленський відповідає перед українцями. Зокрема за те, наскільки наполегливо він виборює для нас цю всю зброю. А не перед американськими президентами за те, наскільки їм комфортно та приємно вести розмови.