Іран висунув ультиматум США і пригрозив "пеклом": що відбувається

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі висунув Сполученим Штатам ультиматум, заявивши, що Вашингтон має два варіанти: погодитися на вимоги Тегерана або зіткнутися з військовою відповіддю. Він також пригрозив американській стороні "пеклом", заявивши, що іранські військові готові до бойових дій.

Про це Арагчі написав у соцмережі X. Він наголосив, що пропозиція Ірану щодо дводенного плану залишається чинною. За його словами, американські виборці вже зробили свій вибір, і тепер черга за Білим домом.

Що вимагає Іран від США

Іранська пропозиція передбачає припинення війни на всіх фронтах. Тегеран заявляє, що в разі виконання його вимог Вашингтон побачить відповідні результати вже в межах дводенного плану.

Водночас Арагчі попередив, що відмова від цієї пропозиції та вибір військового сценарію матимуть серйозні наслідки для США. Він заявив, що іранські військові перебувають у стані бойової готовності та готові завдати удару у відповідь.

Допис міністра закордонних справ Ірану в X. Джерело: Скриншот

Трамп оцінив перспективи війни з Іраном і визнав її вплив на вибори США

Президент США Дональд Трамп заявив, що відновлення бойових дій проти Ірану наразі є малоймовірним, якщо Тегеран погодиться на жорстку угоду щодо своєї ядерної програми та відкриття Ормузької протоки. Водночас він попередив, що Вашингтон готовий до нових ударів у разі провалу переговорів.

За словами американського лідера, поблизу Ірану перебувають три авіаносці США, а американські військові вже визначили потенційні цілі для можливих атак. Трамп також заявив, що не хотів би віддавати наказ про знищення цієї інфраструктури.

Президент США Дональд Трамп. Джерело: White House

Водночас глава Білого дому стверджує, що Іран зазнав значних військових та економічних втрат, а його можливості з виробництва ракет і безпілотників суттєво скоротилися.

Як писав OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп визнав, що війна з Іраном вплинула на результати проміжних виборів і стала однією з причин поразки республіканців. За його словами, військова операція призвела до тимчасового зростання цін на бензин.