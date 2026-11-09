Індія готова бути посередником у зерновій ініціативі: Зеленський поговорив із Моді

Президент України Володимир Зеленський мав розмову із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Зокрема, вони обговорили блокування Росією експорту зерна через Чорне море та готовність Нью-Делі долучитися до налагодження продовольчих коридорів.

Про це Зеленський розповів у своєму Telegram-каналі. Він також поінформував індійського прем'єра про дипломатичний процес і підготовку до зустрічі в Абу-Дабі. За словами глави держави, українська сторона активно опрацьовує кожне питання порядку денного майбутніх переговорів.

Зеленський зазначив, що Україна й надалі дотримується конструктивного підходу, однак очікує від Росії такої самої готовності до деескалації.

Він також згадав, що Моді неодноразово закликав, зокрема й російського диктатора, завершити війну. Індійський прем'єр наголошував, що зараз настав час покласти край бойовим діям, а не продовжувати їх.

Крім того, президент України підкреслив, що Індія може сприяти наближенню миру власними кроками та діалогом з іншими лідерами. Одним із можливих напрямів такої участі є продовольча безпека.

Окрему увагу Зеленський і Моді приділили блокуванню Росією експорту зерна через Чорне море. Індія готова виступити посередником у налагодженні продовольчих коридорів, і Україна розраховує на подальші зусилля Нью-Делі в цьому напрямі.

Глава держави зауважив, що Росія має розуміти наслідки блокування морського сполучення: від цього потерпає не лише її економіка, а й сотні мільйонів людей у різних країнах.

За підсумками розмови сторони домовилися підтримувати зв'язок на рівні команд щодо продовольчої безпеки та інших питань двосторонньої співпраці.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган домовилися працювати над чорноморським зерновим коридором. Під час зустрічі в Туреччині вони обговорили безпеку судноплавства та необхідність забезпечити ефективну роботу цього маршруту. Зеленський наголосив, що важливо не лише мати такий коридор, а й зробити його дієвим.

Також OBOZ.UA писав, що українська переговорна делегація вирушила до Абу-Дабі (ОАЕ), де 10 та 11 листопада заплановані тристоронні зустрічі за участю України, США та Росії. Паралельно українська сторона проведе окремі консультації з європейськими партнерами, зокрема представниками Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії. Головна мета переговорів – досягнення тривалого миру, гарантії безпеки для України та створення умов для її відновлення.