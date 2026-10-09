"Інакше ніяк": Медведєв пригрозив брати в заручники громадян Заходу для поповнення "обмінного фонду"

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв припустив, що Росії доведеться поповнювати "обмінний фонд" громадянами європейських країн і США, щоб повертати своїх. Він також заявив, що росіянам у Європі нібито загрожує арешт незалежно від наявності віз, запрошень чи інших гарантій.

Про це Медведєв написав у своєму Telegram-каналі. За його словами, особливо ризикують ті, хто говорить правду про західні країни, ЄС і українську владу.

Пост Медведєва в Telegram. Джерело: Скриншот

Медведєв заявив про загрозу арештів

Російський посадовець закликав росіян не їздити до європейських країн, навіть якщо вони мають добрі наміри та важливі цілі. Він стверджує, що затримати можуть будь-кого, незалежно від обставин.

"Не рятують ні візи, ні запрошення, ні якісь інші гарантії. Заарештувати можуть кожного, особливо якщо він говорить правду про західні країни, ЄС і бандерівський неонацистський режим", – написав Медведєв.

Водночас він заявив, що в Європі прихильно приймають лише росіян, які переїхали туди, але й це, за його словами, ненадовго.

Медведєв також припустив, що для повернення росіян із-за кордону Москві, ймовірно, доведеться залучати до обміну громадян європейських країн і США.

"Інакше ніяк: з вовками жити – по-вовчому вити…" – підсумував він.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Дмитро Медведєв озвучив вимоги Кремля для завершення війни проти України. Зокрема, Москва вимагає нейтрального й без'ядерного статусу України, відмови від курсу, який називає "націоналістичним", а також визнання російськими Криму та Донецької, Луганської, Запорізької й Херсонської областей у їхніх адміністративних межах.

Медведєв заявив, що в разі невиконання цих умов Росія намагатиметься встановити контроль над відповідними територіями військовим шляхом.