Блог | Імпічмент Трампа вже у 2027 році?

Більшість експертів, соціологічні опитування, а також тоталізатори прогнозують високу ймовірність нищівної перемоги демократів на майбутніх проміжних виборах до Конгресу, тобто здобуття ними більшості як у Палаті представників, так і в Сенаті.

До чого це призведе і що робитиме Трамп?

Трамп ніколи не визнає поразок, намагається їх оскаржити й запевняє, що переміг. Навряд чи цього разу буде інакше. Він не визнає результатів програних виборів, можливо, організовуватиме масові силові протести своєї секти й ініціюватиме незаконні рішення, спрямовані на скасування результатів виборів у деяких штатах.

Однак, щоб мати бодай якийсь примарний шанс на успіх, йому потрібна підтримка Республіканської партії, конгресменів, губернаторів, інших чиновників і політиків-республіканців. Однак республіканці зараз не мотивовані підтримувати Трампа в його протизаконних діях. Причому цього разу – ще більшою мірою, ніж після поразки на президентських виборах від Байдена, коли більшість із них кинула Трампа. Річ у тім, що тепер він явно перебуває на схилі кар’єри в усіх відношеннях. Його рейтинги падають, останній термін добігає кінця, а його участь у виборах не допомагає республіканцям, а заважає їм. Якщо раніше він був для них мотором, що підвищував рейтинги, то тепер став каменем на шиї, який тягне на дно.

Ба більше, вони зацікавлені якнайшвидше його позбутися, щоб він перестав дискредитувати партію відвертою корупцією та неадекватністю. Адже за два роки президентські вибори, і до того часу їм потрібно встигнути відмежуватися від нього.

За результатами проміжних виборів стане зрозуміло, що жоден кандидат у президенти від республіканців, тісно пов’язаний із Трампом, не має шансів перемогти. А саме такого "спадкоємця" просуватиме президент. Тому багато конгресменів-республіканців будуть зацікавлені приєднатися до імпічменту Трампу, який, напевно, ініціюють демократи, щоб швидше скинути цей тягар із шиї своєї партії. А приводом можуть стати, зокрема, незаконні спроби перешкодити визнанню результатів виборів.

Таким чином, імпічмент Трампа може стати реальністю вже наступного року. Добре було б ще, щоб одночасно імпічмент прилетів і Венсу, але це буде складніше. Він може вчасно зрадити свого господаря.