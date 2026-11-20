Ілюзія нової "Ялти": в ISW розкрили, як Путін намагався використати зустріч з Трампом і Сі Цзіньпіном

Російський диктатор Володимир Путін спробував використати саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) для створення ілююзії, що Росія є "наддержавою", рівною США та Китаю. На полях саміту він знову заговорив про вигадані Кремлем "домовленості в Анкориджі".

Також Путін брехав про успіхи РФ на фронті і вимагав капітуляції України через "неминучість перемоги Росії". Заяви диктатора проаналізували в Інституті вивчення війни (ISW).

Путін спробував використати саміт АТЕС у власних інтересах

Аналітики констатували, що Путін спробував використати саміт у Китаї, щоб представити Росію як наддержаву та заручитися підтримкою Вашингтона й Пекіна у своїх максималістських і незмінних вимогах щодо припинення війни в Україні.

19 листопада під час саміту Путін провів двосторонню зустріч з президентом США Дональдом Трампом та тристоронню зустріч з Трампом і Генеральним секретарем Комуністичної партії Китаю (КПК) Сі Цзіньпіном.

Трамп та кілька російських чиновників зазначили, що війна в Україні була центральною темою обох зустрічей. Сам Путін під час прес-конференції після тристоронньої зустрічі підтвердив свою відданість своїм давнім воєнним цілям в Україні.

Російський диктатор сам озвучив улюблену тезу російської пропаганди про "Ялту-2" у Китаї.

"Путін погодився з порівняннями між його зустріччю з Трампом і Сі та Ялтинською конференцією 1945 року – зустріччю, на якій лідери Сполучених Штатів, Великої Британії та Радянського Союзу планували перемогу над нацистською Німеччиною та домовлялися про зміни в повоєнній Європі. Путін заявив, що Ялтинська конференція 1945 року кодифікувала перемогу союзників над нацизмом, і припустив, що тристороння зустріч на саміті АТЕС 2026 року може аналогічно кодифікувати перемогу над "неонацизмом", – зазначено у матеріалі ISW.

Російський диктатор стверджував, що Ялтинська конференція не розділила світ на сфери впливу, а просто кодифікувала "реалії", що склалися після Другої світової війни.

"Путін давно хибно звинувачує Україну в просуванні неонацистської ідеології та використовує ці звинувачення як привід для своєї агресії проти України. Він спробував провести хибні паралелі між тристоронньою зустріччю на саміті АТЕС та Ялтинською конференцією, щоб представити Росію, Сполучені Штати та Китайську Народну Республіку як безперечно рівноправні наддержави, які можуть вирішувати, як припинити війну в Україні та розділити світ на сфери впливу", – наголосили в ISW.

Аналітики також зауважили, що під час пресконференції 19 листопада Путін знову збрехав про те, що Революція Гідності в Україні у 2014 році була "військовим переворотом", який нібито й змусив його розпочати повномасштабне вторгнення у 2022 році.

"Путін стверджував, що він "не розпочинав жодної війни взагалі" і лише намагався вирішити існуючу внутрішню політичну кризу. Путін неодноразово використовував Революцію Гідності, щоб хибно зобразити Росію як захисника, а не агресора у своїй війні, та виправдати вимоги щодо зміни режиму в Україні", – йдеться у матеріалі.

Російському диктатору знову запахло "духом Анкориджа"

Російський диктатор знову заговорив про неіснуючі угоди, нібито укладені у саміті США-Росія на Алясці у серпні 2025 року, хоча раніше сам заперечував досягнення угод на тій зустрічі.

Апелювати до "духу Анкориджа" Путін взявся, щоб відвернути увагу від наполегливої ​​відмови Кремля зробити будь-які суттєві кроки до миру в Україні.

На прес-конференції під час саміту АТЕС Путін заявив, що раніше він погодився на "компроміси", які американські переговірники нібито запропонували під час двосторонніх переговорів між США та Росією в Анкориджі. Він додав, що тепер відповідальність за погодження на ці невизначені "компроміси" лежить на Україні та Європі.

"Жодних публічних домовленостей на саміті не було досягнуто, але повідомлення свідчать про те, що Москва не погодилася на жодні компроміси на саміті в Анкориджі. Вимоги Кремля на саміті в Анкориджі включали виведення України з усієї Донецької та Луганської областей та нейтралітет України – ті самі вимоги, які Кремль висунув у 2022 році. Рупори Кремля часто посилаються на Анкоридж, стверджуючи, що Сполучені Штати вже погодилися на бажаний Росією спосіб завершення війни, приховуючи роль Кремля як єдиної перешкоди на шляху до миру в Україні", – зазначили в ISW.

Там нагадали, що державний секретар США Марко Рубіо у червні та липні 2026 року прямо заявляв, що між Росією та Сполученими Штатами в Анкориджі не було укладено жодної угоди.

Путін марив про "неминучість перемоги" РФ у війні

Вже звично у Китаї Путін продовжував спроби зобразити перемогу Росії в Україні як неминучу і доводив, що Україна має капітулювати перед вимогами Росії зараз – попри на численні докази того, що бойові результати Росії неухильно знижуються.

Путін заявив на прес-конференції на саміті АТЕС, що Україні та Європі "потрібно усвідомити", що краще погодитися на "компроміси" Росії зараз, ніж зіткнутися з "реаліями" пізніше.

Російський диктатор також заявив, що обговорення територіальних питань повинні виходити з позиції "реальності" і що "немає сенсу" в тому, щоб Україна трималася за решту 10% Донецької області, які нібито не окуповані російськими військами.

Однак, стверджують в ISW, заяви Путіна про успіхи Росії на полі бою відірвані від реальності. Представники російського командування регулярно представляють перебільшені досягнення як частину систематичних зусиль Росії з когнітивної війни, метою яких є зобразити російські війська як такі, що досягають значних успіхів, а українську оборону – як таку, що знаходиться на межі краху.

Лінія зіткнення у реальності... Розгорнути

"Російські війська насправді не досягають своїх цілей на полі бою, а українські контрнаступальні операції у 2026 році зірвали запланований російський наступ із завершення захоплення Донецької області – головної мети Путіна з 2022 року. Українські війська контролюють трохи більше 20 відсотків Донецької області, а російським військам вдалося захопити лише 203 квадратні кілометри (або 0,77 відсотка області) з січня 2026 року", – наголосили аналітики.

При цьому втрати армії РФ на всьому фронті у 2026 році вже перевищили 420 тисяч осіб – при тому, що упродовж кількох місяців росіяни не лише не просувалися, а навпаки зазнавали чистих втрат території.

"Путін намагається зобразити "10 відсотків" Донецької області як невелику частину території, що залишилася, яку Україна неминуче втратить, незважаючи на те, що російські війська не змогли захопити навіть один відсоток Донецької області протягом усього 2026 року. Решта 20 відсотків Донецької області, які контролюють українські війська, складають український фортечний пояс – низку укріплених міст, що формують основу оборонних позицій України, і які російські війська неодноразово намагалися і не змогли захопити з 2014 року. Російські війська наразі не мають засобів для швидкого охоплення, проникнення або іншого захоплення фортечного поясу чи решти неокупованої Донецької області", – наголосили в ISW.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше в ISW оцінили, який вплив матимуть удари України по Кримському мосту.

За оцінками аналітиків, слід очікувати на "каскадний ефект".